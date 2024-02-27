Европарламент одобрил создание фонда поддержки Украины

Сегодня парламент одобрил изменение долгосрочного бюджета ЕС или многолетней финансовой рамки. Это привело к созданию фонда для Украины на сумму 50 миллиардов евро и платформы стратегических технологий (STEP), целью которой является увеличение стратегической независимости и инноваций Европейского союза.

Изменение многолетней финансовой рамки позволяет ЕС лучше справляться с новыми потребностями и непредвиденными обстоятельствами. В частности, это поможет лучше решать проблемы миграции и внешние проблемы, а также повысит готовность союза к кризисам и гибкость бюджета.

Также по требованию парламента создается механизм для покрытия расходов на возврат средств из фонда восстановления NextGenerationEU, которые увеличились из-за роста процентных ставок. Парламент и совет достигли соглашения о изменении долгосрочного бюджета 6 февраля.

Изменение многолетней финансовой рамки было одобрено 499 голосами «за». Против высказались 67, воздержались 31 парламентарий. Парламент также принял резолюцию, касающуюся изменения бюджета. За нее проголосовали 422 парламентария, против - 101, воздержались также 101 парламентарий.

В ходе изменения многолетней финансовой рамки также создается фонд для Украины на сумму 50 миллиардов евро, из которого будут предоставляться гранты, займы и гарантии Украине. Его создание демонстрирует, что Европейский союз решительно поддерживает Украину столько, сколько потребуется.

Создание фонда для Украины было одобрено 536 голосами «за». Против высказались 40, воздержались 39 парламентариев.

Кроме того, в ходе пересмотра долгосрочного бюджета создается платформа стратегических технологий, целью которой является укрепление и улучшение позиций Европейского союза в ключевых технологических областях, таких как цифровые, био- и технологии нулевых выбросов.

Создание платформы было одобрено 517 голосами «за». Против высказались 59, воздержались 51 парламентарий.

Многолетняя финансовая рамка Европейского союза или долгосрочный бюджет действует семь лет и определяет, сколько ЕС может тратить в различных политических областях или, с точки зрения бюджета, разделах каждый год за этот период.

Текущий долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы был принят в 2020 году. 20 июня прошлого года Европейская комиссия предложила его изменить, чтобы, среди прочего, создать фонд для Украины и STEP.