В Латвии 15 февраля вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, разрешающие конфисковывать автомобили с российскими номерами. На данный момент в Эстонии закон не позволяет конфисковать такие машины, однако назначить штраф - еще как может.
Владельцев авто с российскими номерами могут ждать неприятности в Эстонии
13 сентября Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций.
Запрет на въезд автотранспорта действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь пребывает в Эстонии или Европейском союзе. Транспортным средствам с номерными знаками РФ разрешается выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы Европейского союза.
Генеральный директор Департамента санкций и контроля стратегических товаров Кадри Элиас-Хиндоалла сообщила, что согласно Закону о дорожном движении Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы в срок от пяти дней до 12 месяцев после ввода транспортного средства в эксплуатацию в Эстонии. «Мы исходим из существующего законодательства, которое распространяется на все иномарки. Участие в дорожном движении Эстонии на транспортном средстве, не зарегистрированном должным образом, уголовно наказуемо», - сказала Кадри Элиас-Хиндоалла.
По данным Департамента полиции и погранохраны, действующий Закон о дорожном движении также позволяет наказывать людей, которые пригнали в Эстонию автомобиль с российскими номерами и участвуют на нем в дорожном движении, но не зарегистрировали его в Эстонии в установленный срок. Срок исполнения обязанности по перерегистрации транспортного средства зависит от времени его въезда в страну.
Штраф до 400 евро
Согласно статье 76 Закона о дорожном движении Эстонии, используемый в дорожном движении автомобиль или его прицеп должны быть зарегистрированы в течение пяти рабочих дней после ввода транспортного средства в эксплуатацию в Эстонии.
Все это касается граждан Эстонии или владельцев серых паспортов. Для людей с российскими паспортами срок несколько больше.
В частности, в Законе о дорожном движении сказано, что если автомобиль принадлежит лицу, находящемуся за пределами Евросоюза, и транспортное средство используется лицом за пределами ЕС, то автомобиль с российскими номерами может быть отправлен под таможенную процедуру временного ввоза, а в этом случае автомобиль можно эксплуатировать в дорожном движении до шести месяцев.
За управление автотранспортным средством или внедорожником, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке, назначается штраф в размере до 400 евро. Возможная конфискация автомобилей с российскими номерами в Эстонии все еще находится на стадии обсуждения.
Кроме того, статья 204 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро за разрешение владельцу управлять таким транспортным средством.
Эксплуатируется не менее трехсот автомобилей
Обязанность перерегистрации транспортного средства распространяется только на автотранспортные средства, используемые в дорожном движении. Поэтому, если автомобиль официально не принят в эксплуатацию, эта обязанность не применяется и никаких санкций не последует.
По данным регистра дорожного страхования на сегодняшний день в Эстонии эксплуатируется не менее трехсот автомобилей с российскими номерами.
Автомобили с российскими номерами можно переоформить (при соблюдении всех условий) в Департаменте транспорта.