Эндометриоз, в последнее время все чаще оказывающееся в фокусе внимания медиков заболевание, дает много поводов для разговоров. Весьма болезненные симптомы наблюдаются у четырнадцати процентов женщин репродуктивного возраста. И вот теперь, после многих лет ожидания, найден эффективный препарат для лечения этой болезни.
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В Австралии разработали эффективный препарат против досаждающей многим женщинам болезни
Эндометриоз - это гинекологическое заболевание, характеризующееся хронической болью и спазмами, которое влияет на повседневную жизнь женщин и часто требует хирургического вмешательства или регулярного приема лекарств.