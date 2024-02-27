В Австралии разработали эффективный препарат против досаждающей многим женщинам болезни

Эндометриоз, в последнее время все чаще оказывающееся в фокусе внимания медиков заболевание, дает много поводов для разговоров. Весьма болезненные симптомы наблюдаются у четырнадцати процентов женщин репродуктивного возраста. И вот теперь, после многих лет ожидания, найден эффективный препарат для лечения этой болезни.