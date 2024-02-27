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В Австралии разработали эффективный препарат против досаждающей многим женщинам болезни

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Найдено эффективное средство смягчения болезненных симптомов эндометриоза.
Найдено эффективное средство смягчения болезненных симптомов эндометриоза. Фото: Shutterstock

Эндометриоз, в последнее время все чаще оказывающееся в фокусе внимания медиков заболевание, дает много поводов для разговоров. Весьма болезненные симптомы наблюдаются у четырнадцати процентов женщин репродуктивного возраста. И вот теперь, после многих лет ожидания, найден эффективный препарат для лечения этой болезни.

Эндометриоз - это гинекологическое заболевание, характеризующееся хронической болью и спазмами, которое влияет на повседневную жизнь женщин и часто требует хирургического вмешательства или регулярного приема лекарств.

Ryeqo - препарат, недавно одобренный для лечения эндометриоза, который содержит три активных ингредиента: релуголикс, эстрадиол и нортестестерон.

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