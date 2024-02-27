Огромные счета за коммунальные услуги ужаснули горожан

В редакцию Järva Teataja поступили жалобы, что у жителей некоторых многоквартирных домов Пайде от увиденной суммы в счетах за коммунальные услуги подкосились ноги. Кто получил счет на сумму более 200 евро, кто более 300 евро, большую часть из которых составила плата за отопление. В то же время есть многоквартирные дома, где счета оказались слегка больше, чем раньше. Возникает вопрос, почему такая разница, когда цена на комнатное отопление абсолютно одинаковая для всех жителей города. Как может быть, что один дом платит 0,82 цента за квадратный метр комнатного отопления, и в то же время в городе есть дома, где за квадратный метр приходится платить более трех евро?