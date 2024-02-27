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Огромные счета за коммунальные услуги ужаснули горожан

Анне Пыдер
, журналист
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Холодный январь выявил различия между многоквартирными домами: некоторые жаловались на самые большие счета, другие же вообще не заметили, что что-то изменилось.
Холодный январь выявил различия между многоквартирными домами: некоторые жаловались на самые большие счета, другие же вообще не заметили, что что-то изменилось. Фото: Dmitri Kotjuh

Январь выдался по-настоящему зимним месяцем, и нам долгое время не приходилось жаловаться на плохую для катания на лыжах погоду. Зима прекрасна, но некоторые жители Пайде, живущие в многоквартирных домах, совершенно не были готовы к тому, что счета за коммунальные услуги могут оказаться намного выше обычных.

В редакцию Järva Teataja поступили жалобы, что у жителей некоторых многоквартирных домов Пайде от увиденной суммы в счетах за коммунальные услуги подкосились ноги. Кто получил счет на сумму более 200 евро, кто более 300 евро, большую часть из которых составила плата за отопление. В то же время есть многоквартирные дома, где счета оказались слегка больше, чем раньше. Возникает вопрос, почему такая разница, когда цена на комнатное отопление абсолютно одинаковая для всех жителей города. Как может быть, что один дом платит 0,82 цента за квадратный метр комнатного отопления, и в то же время в городе есть дома, где за квадратный метр приходится платить более трех евро?

Одно можно сказать наверняка: в росте счетов за январь нельзя обвинить местного производителя тепла Enefit Green. С сентября прошлого года компания снизила цену. То есть в Пайде стала действовать максимальная цена на тепло в 76,46 евро за мегаватт-час вместо прежних 82,93 евро плюс, к чему еще добавляется налог с оборота. Для потребителя это означало падение цен на 7,8 процента.

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