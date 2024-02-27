Вт, 27.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Во вторник вечером на дорогах Эстонии может быть скользко

BNS
Copy
Скользкая дорога. Фото иллюстративное.
Скользкая дорога. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes / Postimees

Вечером на дорогах может быть скользко из-за понижения температуры воздуха и температуры на поверхности дорог.

По сообщению Департамента транспорта, по состоянию на вторую половину дня во вторник на дорогах сухо, лишь на юго-востоке страны дороги мокрые от осадков. По многим регионам туманы - преимущественно на островах, на севере страны, в Тартумаа и Вильяндимаа.

Вечером и ночью по многим регионам ожидаются туманы. По многим регионам дожди. Температура воздуха и на поверхности дорог упадет до околонулевой, на севере страны и островах - немного ниже нуля, на дорогах могут встречаться скользкие участки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх