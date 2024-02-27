Во вторник вечером на дорогах Эстонии может быть скользко

По сообщению Департамента транспорта, по состоянию на вторую половину дня во вторник на дорогах сухо, лишь на юго-востоке страны дороги мокрые от осадков. По многим регионам туманы - преимущественно на островах, на севере страны, в Тартумаа и Вильяндимаа.