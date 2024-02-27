Вечером на дорогах может быть скользко из-за понижения температуры воздуха и температуры на поверхности дорог.
Во вторник вечером на дорогах Эстонии может быть скользко
По сообщению Департамента транспорта, по состоянию на вторую половину дня во вторник на дорогах сухо, лишь на юго-востоке страны дороги мокрые от осадков. По многим регионам туманы - преимущественно на островах, на севере страны, в Тартумаа и Вильяндимаа.
Вечером и ночью по многим регионам ожидаются туманы. По многим регионам дожди. Температура воздуха и на поверхности дорог упадет до околонулевой, на севере страны и островах - немного ниже нуля, на дорогах могут встречаться скользкие участки.