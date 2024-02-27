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Вице-мэр эстонского города: у нас позорно низкие зарплаты

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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Разрыв в заработной плате между директорами школ и учителями в городе Вильянди стал небольшим, но в волости Мульги также есть школы, где зарплата штатного учителя выше, чем у директора.
Разрыв в заработной плате между директорами школ и учителями в городе Вильянди стал небольшим, но в волости Мульги также есть школы, где зарплата штатного учителя выше, чем у директора. Фото: Peeter Kümmel

Руководители города Вильянди повысили зарплату руководителям городских школ и детских садов на 17 евро, так же как и учителям, чтобы сохранить небольшую разницу между средней зарплатой учителя и зарплатой директора. Однако в волости Мульги в нескольких школах зарплата директора уже ниже средней зарплаты учителя в Эстонии.

«Зарплаты наших директоров позорно низкие, - отметил вице-мэр Вильянди Тонио Тамра. - Если сравнивать с крупными городами, то мы сильно отстаем». Размер зарплаты руководителей школ и детских садов городская управа не раскрывает.

По словам мэра Вильянди Мадиса Тимпсона, повышение зарплаты 700 сотрудникам города является неотъемлемой частью стратегии на следующий год. «Мы должны найти на это деньги», - подтвердил он.

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