Руководители города Вильянди повысили зарплату руководителям городских школ и детских садов на 17 евро, так же как и учителям, чтобы сохранить небольшую разницу между средней зарплатой учителя и зарплатой директора. Однако в волости Мульги в нескольких школах зарплата директора уже ниже средней зарплаты учителя в Эстонии.
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Вице-мэр эстонского города: у нас позорно низкие зарплаты
«Зарплаты наших директоров позорно низкие, - отметил вице-мэр Вильянди Тонио Тамра. - Если сравнивать с крупными городами, то мы сильно отстаем». Размер зарплаты руководителей школ и детских садов городская управа не раскрывает.