Вице-мэр эстонского города: у нас позорно низкие зарплаты

Разрыв в заработной плате между директорами школ и учителями в городе Вильянди стал небольшим, но в волости Мульги также есть школы, где зарплата штатного учителя выше, чем у директора.

Руководители города Вильянди повысили зарплату руководителям городских школ и детских садов на 17 евро, так же как и учителям, чтобы сохранить небольшую разницу между средней зарплатой учителя и зарплатой директора. Однако в волости Мульги в нескольких школах зарплата директора уже ниже средней зарплаты учителя в Эстонии.