Еврокомиссия призывает страны ЕС продолжать экономить газ

Экономное потребление газа предпринимателями и гражданами ЕС стало существенным вкладом в урегулирование вызванного российской военной агрессией энергетического кризиса.

За период с августа 2022 года по декабрь 2023 года ЕС сократил спрос на газ в общей сложности на 18 процентов, сэкономив около 101 млрд кубометров газа. Эти усилия превышают содержащуюся в принятых летом 2022 года чрезвычайных правовых актах цель в 15 процентов экономии и были необходимы, чтобы сохранить надежность поставок, стабилизировать энергетические рынки в ЕС и продемонстрировать солидарность с Украиной.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что коллективное сокращение потребления газа было крайне успешной частью стратегии по урегулированию энергетического кризиса. Поскольку действие принятых в срочном порядке чрезвычайных правовых актов истекает 31 марта и ситуация стабильнее, чем в течение двух последних лет, Еврокомиссия предлагает принять рекомендацию Совета Европы продолжать меры по снижению спроса на газ.

В рекомендации страны блока поощряют продолжать действие добровольных мер, чтобы сохранить коллективное снижение спроса на газ на 15 процентов по сравнению со средним спросом за период с апреля 2017 года по март 2022 года. Еврокомиссар Симсон и министры энергетики ЕС обсудят предложение на предстоящем в понедельник заседании совета по энергетике.