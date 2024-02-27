Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) сообщила Postimees, что глава правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ является многолетним опытным и сильным руководителем в сфере здравоохранения, переходу которого на работу в Нарвскую больницу министр была в свое время рада.
Министр здравоохранения: это хороший знак, что сотрудники Нарвской больницы защищают своего руководителя
«Он сумел привлечь на работу в Нарву молодых врачей и начал в Нарве подготовку медсестер в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения, так что за последние годы проделана заслуживающая похвалы работа. Это хороший знак, что коллеги встают на сторону своего руководителя; хорошая рабочая атмосфера и командная работа необходимы и для строительства нового здания больницы, потому что в ходе строительства необходимо реорганизовать работу и продолжить оказание качественных услуг», - сказала министр Сиккут.
Нарвская больница - это целевое учреждение города Нарва. Министр не назначает и не отзывает членов правления этого учреждения.
«Но, конечно, для министерства важно современное управление каждой больницей и оказание качественной помощи людям с проблемами со здоровьем. Поэтому считаю важным обеспечить трудовой мир для продолжения повседневной работы больницы, а также назначать членов совета и правления больницы на основе опыта, а не политической лояльности. Совету необходимо тщательно рассмотреть решение об освобождении директора больницы, и для этого решения должны быть представлены веские аргументы», - сказала Сиккут.
В течение следующих пяти лет из европейских средств поддержки будут осуществлены две крупные инвестиции в эстонское здравоохранение: больницы Нарвы и Курессааре получат новые здания, а старые будут отремонтированы. «Чрезвычайно важно заняться подготовкой проекта и началом строительства, а не бороться за возможности влияния, чтобы можно было предложить сотрудникам современную рабочую среду, а пациентам - современную помощь», - сказала Сиккут.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудники Нарвской больницы направили открытое письмо министру здравоохранения Рийне Сиккут, в котором просят ее вмешаться в ситуацию в Нарвской больнице и обеспечить в ней поддержание рабочего мира и стабильности. «Мы хотим, чтобы доктор Аго Кыргвеэ и дальше оставался руководителем Нарвской больницы», - написали работники больницы.
«Что касается решения совета больницы отозвать с поста члена правления Аго Кыргвеэ, то трудовой коллектив больницы не понимает, по какой причине и с какой целью это делается? Почему руководитель, у которого есть четкие и конкретные планы относительно больницы, который нашел разные пути реализации этих планов и который имеет возможность реализовать эти планы, должен досрочно покидать свой пост?», - написали министру сотрудники.
«Члены совета больницы решили перенести в больницу свои игры во власть из Нарвского городского собрания. Является ли больница подходящим местом для этого? Точно нет. В больнице лечатся жители города, там спасают их жизни. Учитывая большую ответственность, умственную и физическую перегрузку медиков, нам нужна определенность и стабильность в нашей повседневной работе, а также уверенность в завтрашнем дне».
Попытка сотрудников больницы встретиться с председателем совета больницы Алексеем Евграфовым не принесла результатов. «Неоднократные предложения и пожелания трудовой семьи больницы не дошли до ушей членов совета», - добавили сотрудники.
«Мы просим вашей поддержки и вмешательства как министра в поддержании рабочего мира и стабильности в Нарвской больнице. Желаем доктору Аго Кыргвеэ и дальше оставаться руководителем Нарвской больницы».
Союз врачей Эстонии поддерживает позицию трудового коллектива Нарвской больницы.