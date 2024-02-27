В понедельник, 26 февраля, на погранпункт Лухамаа прибыл гражданин Эстонии, который хотел отправиться в Россию. Но пересечь границу он не смог, поскольку у него не было необходимым для этого документов.
Гражданин Эстонии не смог попасть в Россию: границу он покинул на машине скорой помощи
Поскольку желающий попасть в РФ гражданин Эстонии смог предъявить только удостоверение личности, ему не удалось пересечь границу.
Как сообщает Лыунаская префектура, в ходе проверки на границе выяснилось, что мужчина может нуждаться в больничном лечении.
Скорая помощь доставила этого человека в больницу для проверки состояния здоровья. Что касается его автомобиля, то пограничники составили протокол о взятии на хранение движимого имущества.