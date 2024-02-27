Трагедия в Prisma: в магазине умерла женщина

В пятницу и субботу в Kammivabrik проходила вечеринка, но тревожное сообщение в полицию поступило днем ​​раньше, в четверг около 22.30. Звонивший сообщил, что на полу в Prisma на улице Сыбра лежит женщина без сознания. Полицейские пытались реанимировать женщину до приезда «Скорой помощи» , но спасти ей жизнь не удалось.

Однако начали распространяться ошибочные слухи, что будто бы печальный инцидент был связан с мероприятием, проведенным в Kammivabrik в выходные, сообщила представитель полиции Герли Вахер.

Подобная информация распространялась и на самой вечеринке, а в социальных сетях появились скриншоты с текстами ошибочного содержания.

В полицию также поступили запросы от нескольких СМИ о том, что произошло в Kammivabrik. «Полиция может подтвердить, что эти события не связаны друг с другом, - заявила сегодня Вахер. - В минувшие выходные в полицию не поступило тревожных сообщений из Kammivabrik, и, по нашему мнению, тамошний праздник прошел мирно».

Полиция возбудила уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти женщины в магазине Sõbra Prisma.