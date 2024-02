Трагедия в Prisma: в магазине умерла женщина

В минувшую субботу в тартуском культурном центре Kammivabrik, что в помещениях бывшей гребеночной фабрики, прошла вечеринка Let It Roll on Tour Estonia. После вечеринки в соцсетях распространились скриншоты и информация о том, что один из участников праздника скончался из-за передозировки запрещенными веществами. В действительности на вечеринке, проходившей в культурном центре, никто не умер, подтверждает полиция. Однако трагический случай имел место днем раньше в магазине Sõbra Prisma.