В минувшую субботу в тартуском культурном центре Kammivabrik, что в помещениях бывшей гребеночной фабрики, прошла вечеринка Let It Roll on Tour Estonia. После вечеринки в соцсетях распространились скриншоты и информация о том, что один из участников праздника скончался из-за передозировки запрещенными веществами. В действительности на вечеринке, проходившей в культурном центре, никто не умер, подтверждает полиция. Однако трагический случай имел место днем раньше в магазине Sõbra Prisma.
Трагедия в Prisma: в магазине умерла женщина
В пятницу и субботу в Kammivabrik проходила вечеринка, но тревожное сообщение в полицию поступило днем раньше, в четверг около 22.30. Звонивший сообщил, что на полу в Prisma на улице Сыбра лежит женщина без сознания. Полицейские пытались реанимировать женщину до приезда «Скорой помощи» , но спасти ей жизнь не удалось.
Однако начали распространяться ошибочные слухи, что будто бы печальный инцидент был связан с мероприятием, проведенным в Kammivabrik в выходные, сообщила представитель полиции Герли Вахер.
Подобная информация распространялась и на самой вечеринке, а в социальных сетях появились скриншоты с текстами ошибочного содержания.
В полицию также поступили запросы от нескольких СМИ о том, что произошло в Kammivabrik. «Полиция может подтвердить, что эти события не связаны друг с другом, - заявила сегодня Вахер. - В минувшие выходные в полицию не поступило тревожных сообщений из Kammivabrik, и, по нашему мнению, тамошний праздник прошел мирно».
Полиция возбудила уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти женщины в магазине Sõbra Prisma.