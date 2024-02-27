Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сообщила Postimees, что тема переброски западных войск в Украину не рассматривались в качестве лежащего на столе конкретного предложения.
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Кая Каллас: Эстония не обсуждает отправку солдат в Украину, мы исходим из просьб украинцев
Подобные разговоры начались в связи со встречей лидеров ряда стран ЕС и НАТО в Париже. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон, который проводил парижский саммит, также подтвердил вчера, что нельзя исключать отправку западных подразделений в Украину. Во вторник несколько стран успели подтвердить, что их войска не будут отправлены в Украину.