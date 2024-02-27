Кая Каллас: Эстония не обсуждает отправку солдат в Украину, мы исходим из просьб украинцев

Подобные разговоры начались в связи со встречей лидеров ряда стран ЕС и НАТО в Париже. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон, который проводил парижский саммит, также подтвердил вчера, что нельзя исключать отправку западных подразделений в Украину. Во вторник несколько стран успели подтвердить, что их войска не будут отправлены в Украину.

«На самом деле речь не шла о переброске войск, это не было предложением. Возможно, что-то потерялось при переводе. Это сейчас не есть тема переговоров. Да, всякое обсуждалось. Важно, чтобы каждый подумал, как мы можем помочь Украине сейчас, и с теми потребностями, которые есть. Эти пожелания дошли до всех, и позитивно то, что было огромное желание и воля действовать за столом переговоров», - сказала Каллас Postimees.