Смерть человека в водном центре: у полиции нет оснований для начала расследования

В Центр тревоги сообщение о мужчине, найденном в воде в Aura, поступило в пятницу около двух часов дня. По предварительной информации, человека, находящегося в опасной ситуации, обнаружил посетитель, который вытащил пострадавшего из воды и немедленно начал реанимационные мероприятия с помощью спасателя, находившегося у бассейна. Через некоторое время реанимацию взяла на себя бригада скорой помощи. Мужчину доставили в клинику Тартуского университета, но, несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице в понедельник вечером.