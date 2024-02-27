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Смерть человека в водном центре: у полиции нет оснований для начала расследования

Вейки Ояперв
, журналист
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Руководитель водного центра Aura Кайрит Матто показала место на краю бассейна, где в прошлую пятницу утонул 68-летний мужчина.
Руководитель водного центра Aura Кайрит Матто показала место на краю бассейна, где в прошлую пятницу утонул 68-летний мужчина. Фото: Margus Ansu

По предварительным данным, у 68-летнего мужчины, который ушел под воду в большом бассейне водного центра Aura в пятницу днем, возникло внезапное ухудшение здоровья, которое и стало причиной закончившегося смертью инцидента. Поскольку оснований для возбуждения уголовного дела у полиции нет, расследование происшествия продолжается в водном центре Aura.

В Центр тревоги сообщение о мужчине, найденном в воде в Aura, поступило в пятницу около двух часов дня. По предварительной информации, человека, находящегося в опасной ситуации, обнаружил посетитель, который вытащил пострадавшего из воды и немедленно начал реанимационные мероприятия с помощью спасателя, находившегося у бассейна. Через некоторое время реанимацию взяла на себя бригада скорой помощи. Мужчину доставили в клинику Тартуского университета, но, несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице в понедельник вечером.

Несчастный случай

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