Сегодня, 27 февраля, вечером около половины пятого в Лийвакюла в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа на 35-м километре дороги Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении машин пострадали два человека
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял мужчина, двигался в сторону Раквере, но на выходе из пологого правого поворота по неизвестной причине свернул на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda, которым управляла женщина.
В результате столкновения автомобиль Škoda отбросило в кювет, а Volkswagen остался посреди дороги. Спасатели покрыли вытекшие из машин жидкости абсорбентом, устранили опасность возгорания и оттащили Volkswagen на обочину.
В обеих машинах находились только водители, которые получили травмы и были доставлены в больницу. По данным полиции, водители были трезвы и у них есть водительские права. Дорога на месте происшествия была влажной, разрешенная скорость движения на этом участке составляла 90 км/ч.