Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении машин пострадали два человека

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял мужчина, двигался в сторону Раквере, но на выходе из пологого правого поворота по неизвестной причине свернул на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda, которым управляла женщина.

В результате столкновения автомобиль Škoda отбросило в кювет, а Volkswagen остался посреди дороги. Спасатели покрыли вытекшие из машин жидкости абсорбентом, устранили опасность возгорания и оттащили Volkswagen на обочину.

В обеих машинах находились только водители, которые получили травмы и были доставлены в больницу. По данным полиции, водители были трезвы и у них есть водительские права. Дорога на месте происшествия была влажной, разрешенная скорость движения на этом участке составляла 90 км/ч.