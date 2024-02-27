Конфликт в школе: учитель ударил ученика

По словам директора школы, вызывает сожаление, что этот случай стал достоянием общественности через письмо, отправленное третьими лицами.

«Я понимаю, когда у человека есть личное желание поговорить со школой о сомнениях или проблемах, связанных с учителем. Я открыт и готов ответить на эти вопросы напрямую. В данном случае с целью очернения школы этому ребенку и его семье неоправданно причинены дополнительные страдания. Это не вежливо и это не забота. Инцидент будет разрешен в порядке, предусмотренном законом, и с учетом интересов пострадавшего ребенка», - заверил Маргус Тынисаар.

Сегодня на это письмо ответила заместитель волостного старейшины по вопросам образования волостной управы Катрин Маркий:

«Мы имеем дело с очень серьезным случаем, на который школа отреагировала незамедлительно. В школе поговорили с родителем, встретились почти со всеми сотрудниками HEV-корпуса и получили разъяснения по этому инциденту. К сожалению, это правда, что сотрудник школы повел себя неподобающе своей должности, чего мы, конечно, не можем терпеть. Работника немедленно отстранили от работы группы продленного дня и уроков, связанных с ребенком. При этом мы не имеем возможности передавать информацию, касающуюся ребенка, лицам, не имеющим прямого отношения к делу. В школе уделяется особое внимание организации работы учебного блока HEV, чтобы восстановить трудовой мир и обеспечить лучшие возможности для безопасной школьной среды для учеников HEV.

Как обеспокоенный родитель, вы можете обратиться в попечительский совет, где школа поделится информацией о деле, насколько это возможно в интересах ребенка. Мы, конечно, не планируем игнорировать или замалчивать дело и проинформируем попечительский совет о дальнейших шагах».