Согласно разъяснениям школы, на прошлой неделе в школе Рандвере на уроке учеников с особыми образовательными потребностями у учителя произошел конфликт с учеником, в результате которого учитель ударил ученика, пишет Viimsi Teataja.
Конфликт в школе: учитель ударил ученика
По словам директора школы Рандвере Маргуса Тыниссаара, инцидент произошел 14 февраля, о чем в тот же день директору школы сообщил один из учителей группы продленного дня, ставший свидетелем инцидента.
«Мы очень серьезно отнеслись к поступившей информации и немедленно начали ее проверять. В ходе выяснения обстоятельств мы немедленно проинформировали родителей ученика и отстранили сотрудника от работы в группе, где произошел инцидент. Вскоре сотрудник ушел на больничный. На основании собранной на данный момент информации стало ясно, что в ходе конфликта между учителем и учеником события дошли до такой точки, что учитель ударил ученика. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент», - сказал директор.
На основе информации, полученной от очевидцев, было установлено, что между учеником и работником школы возник конфликт.
«Мы осуждаем любое неподобающее поведение и, конечно же, в школе Рандвере не терпим насилия в любой форме и со стороны кого-либо. Работник должен был решить эту ситуацию по-другому, и мы должны уметь сохранять профессионализм даже в сложных ситуациях», - сказал Маргус Тынисаар.
Поздно вечером в понедельник несколько адресатов получили электронное письмо, в котором человек, которые не является участником инцидента, сообщил о происшествии в школе Рандвере. Кроме того, письмо было адресовано представителям средств массовой информации, волостному собранию Виймси и генеральному директору Департамента полиции и погранохраны. В письме эмоционально описывается произошедшее и то, что предыдущие проблемы замяли.
По словам директора школы, вызывает сожаление, что этот случай стал достоянием общественности через письмо, отправленное третьими лицами.
«Я понимаю, когда у человека есть личное желание поговорить со школой о сомнениях или проблемах, связанных с учителем. Я открыт и готов ответить на эти вопросы напрямую. В данном случае с целью очернения школы этому ребенку и его семье неоправданно причинены дополнительные страдания. Это не вежливо и это не забота. Инцидент будет разрешен в порядке, предусмотренном законом, и с учетом интересов пострадавшего ребенка», - заверил Маргус Тынисаар.
Сегодня на это письмо ответила заместитель волостного старейшины по вопросам образования волостной управы Катрин Маркий:
«Мы имеем дело с очень серьезным случаем, на который школа отреагировала незамедлительно. В школе поговорили с родителем, встретились почти со всеми сотрудниками HEV-корпуса и получили разъяснения по этому инциденту. К сожалению, это правда, что сотрудник школы повел себя неподобающе своей должности, чего мы, конечно, не можем терпеть. Работника немедленно отстранили от работы группы продленного дня и уроков, связанных с ребенком. При этом мы не имеем возможности передавать информацию, касающуюся ребенка, лицам, не имеющим прямого отношения к делу. В школе уделяется особое внимание организации работы учебного блока HEV, чтобы восстановить трудовой мир и обеспечить лучшие возможности для безопасной школьной среды для учеников HEV.
Как обеспокоенный родитель, вы можете обратиться в попечительский совет, где школа поделится информацией о деле, насколько это возможно в интересах ребенка. Мы, конечно, не планируем игнорировать или замалчивать дело и проинформируем попечительский совет о дальнейших шагах».