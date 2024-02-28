В настоящее время подходы принципиально изменились. В центре внимания – существующий карьер Ару, где Кундаский завод добывает известняк. Таким образом, не нарушая сегодняшней структуры, можно будет углубиться вниз.

Для этого есть разные способы: открытый карьер, шахтный (закрытый) способ или гидродобыча. Последний – самый экологичный, но много полезных ископаемых в процессе будет потеряно.

– Не будут ли загрязнены грунтовые воды?

– В том же Кабала 30 лет назад в какой-то степени могли быть задеты водоносные слои. Что касается карьера Ару, примерно в 10 км от города Кунда, то вопрос решается просто: прокладывается трубопровод. Вода будет браться из чистых скважин - и вопрос будет снят с повестки дня.

Разумеется, воронка увеличится, и добыча опустится вглубь. Однако на фоне вложения больших денег в начало добычи фосфоритов и строительство завода по обогащению, прокладка трубопровода длиною в 10 км обойдется в копейки.

– Можно ли предотвратить фосфоритную войну?

– Придется людям объяснить, о чем речь. Повторяю, что деревни не нужно сносить. Карьер уже существует, его придется углубить. Если вдруг депрессионная воронка заденет несколько колодцев, то проблема решается благодаря прокладке трубопровода, через который будет подаваться вода из чистых скважин.

– Ради чего все это затевается? Чтобы удовлетворить потребности больших промышленных концернов?