Добыча фосфоритов и доступное электричество – станет ли это реальностью? Как оживить экономику и возродить энергетику? Можно ли предотвратить новую фосфоритовую войну?
На вопросы Rus.Postimees в прямом эфире ответил эксперт по энергетике, председатель правления Limestone Factories of Estonia Владимир Либман, который руководит горнодобывающим предприятием почти 40 лет.
Напомним, что Эстония ведет разведку месторождений фосфоритов и содержащихся в этой горной породе редкоземельных металлов. Дефицитный в мировом масштабе минеральный ресурс стремительно дорожает. По словам министра климата Кристена Михала, в грамотной эксплуатации минеральных ресурсов заложен значительный потенциал для развития экономики.
Выдержки из беседы:
– Перспективы добычи фосфоритов и редкоземельных металлов обсуждаются уже на очень высоком уровне – министром климата и руководством Eesti Energia. Каковы причины?
– Тема добычи фосфоритов была запретной 30 лет. Наконец-то появился министр, который нашел в себе смелость и мудрость поднять этот вопрос.
С чего вдруг? Странно было бы не пользоваться несметными богатствами, которые могут принести пользу стране. Если бы арабские шейхи и норвежское правительство в середине прошлого века не начали заниматься нефтью, то одни сегодня жили бы в палатках посреди пустыни, а другие были бы бедной северной страной.
– Добыча фосфоритов – это грязное производство. Экологические цели – не помеха?
– Что касается грязного производства, то всё в мире относительно. Можно сравнивать с лабораторией, где на мышах ставят опыты, а можно и с менее стерильными условиями. Нельзя сравнивать технологии 80-х и сегодняшний уровень.
Напомню, что еще 16 марта 1976 года расширенное заседание Академии наук Эстонии приняло решение о необходимости добычи фосфоритов. Однако в те времена месторождения выбирались по принципу «как можно больше». Речь шла о Кабала, что между Кивиыли и Раквере, где, возможно, пришлось бы снести 13 деревень, перекопать поля, леса и реки. Сейчас об этом месторождении говорят как о резерве.
В настоящее время подходы принципиально изменились. В центре внимания – существующий карьер Ару, где Кундаский завод добывает известняк. Таким образом, не нарушая сегодняшней структуры, можно будет углубиться вниз.
Для этого есть разные способы: открытый карьер, шахтный (закрытый) способ или гидродобыча. Последний – самый экологичный, но много полезных ископаемых в процессе будет потеряно.
– Не будут ли загрязнены грунтовые воды?
– В том же Кабала 30 лет назад в какой-то степени могли быть задеты водоносные слои. Что касается карьера Ару, примерно в 10 км от города Кунда, то вопрос решается просто: прокладывается трубопровод. Вода будет браться из чистых скважин - и вопрос будет снят с повестки дня.
Разумеется, воронка увеличится, и добыча опустится вглубь. Однако на фоне вложения больших денег в начало добычи фосфоритов и строительство завода по обогащению, прокладка трубопровода длиною в 10 км обойдется в копейки.
– Можно ли предотвратить фосфоритную войну?
– Придется людям объяснить, о чем речь. Повторяю, что деревни не нужно сносить. Карьер уже существует, его придется углубить. Если вдруг депрессионная воронка заденет несколько колодцев, то проблема решается благодаря прокладке трубопровода, через который будет подаваться вода из чистых скважин.
– Ради чего все это затевается? Чтобы удовлетворить потребности больших промышленных концернов?
– Это самый главный вопрос. Уже года четыре назад нынешний президент АН Эстонии сказал, что если мы не начнем сами добывать свои богатства, то придут богатые иностранцы, скупят всё это по дешевке и нам останется не так много. Прибыли уйдут к другим. Крупнейшие австралийские и американские компании уже обращались к нашему правительству с подобными просьбами.
Кстати, в Норвегии вся добыча ведется под государственным контролем с возможным участием частного капитала. Если добыча и переработка фосфоритов в минеральные удобрения будет вестись под государственным управлением, то мысль экс-премьера Андруса Ансипа воплотится в жизнь: мы будем в пятерке самых богатых стран Европы!
– Где могут использоваться фосфориты? Кто покупатели?
– Фосфориты используются для производства минеральных удобрений. Да, сейчас много говорится о том, что нашей планете грозит экологический кризис. Однако очевидно и другое: число голодающих в мире стремительно растет. Использование минеральных удобрений на базе фосфоритов позволяет вдвое повысить урожайность.
Самое крупное в мире месторождение фосфоритов находится в Марокко. Однако сопутствующими элементами марокканских фосфоритов являются радиоактивные частицы. По этой причине марокканские удобрения в основном используются в странах третьего мира.
Что касается эстонских фосфоритов, то уже доказано, что в самой руде практически нет радиоактивных элементов, зато на удивление много редкоземельных металлов. Последние стоят иногда даже дороже золота и платины.
Подробнее в повторе!
- Перспективы добычи фосфоритов и редкоземельных металлов обсуждаются уже на очень высоком уровне – руководством министерств и Eesti Energia. Каковы причины?
- Экологические цели – не помеха? Можно ли предотвратить фосфоритную войну?
- Где могут использоваться фосфориты? Кто покупатели?
- Станет ли добыча фосфоритов реальностью в ближайшие пять–десять лет?
- Сланцевое электричество должно скоро исчезнуть. Найдены ли альтернативы?
- 2023 год стал знаковым: Эстония впервые произвела больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива. Можно ли это считать переломным моментом?
- Реально ли сделать так, чтобы Эстония сама покрывала свои потребности в электроэнергии?
- Разумно ли поддерживать старые сланцевые блоки в качестве резервных мощностей?
- Зачем вкладывать деньги в то, что не будет работать?
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss