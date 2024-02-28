Студия Postimees: добыча фосфоритов и доступное электричество станут реальностью?

Эстония ведет разведку месторождений фосфоритов и содержащихся в этой горной породе редкоземельных металлов. Дефицитный в мировом масштабе минеральный ресурс стремительно дорожает. По словам министра климата Кристена Михала, в грамотной эксплуатации минеральных ресурсов заложен значительный потенциал для развития экономики. Можно ли предотвратить новую фосфоритовую войну? Как возродить энергетику?