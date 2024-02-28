Эстония ведет разведку месторождений фосфоритов и содержащихся в этой горной породе редкоземельных металлов. Дефицитный в мировом масштабе минеральный ресурс стремительно дорожает. По словам министра климата Кристена Михала, в грамотной эксплуатации минеральных ресурсов заложен значительный потенциал для развития экономики. Можно ли предотвратить новую фосфоритовую войну? Как возродить энергетику?
Студия Postimees: добыча фосфоритов и доступное электричество станут реальностью?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по энергетике, председатель правления Limestone Factories of Estonia Владимир Либман, который руководит горнодобывающим предприятием почти 40 лет. Следите за беседой в 13:00!
- Перспективы добычи фосфоритов и редкоземельных металлов обсуждаются уже на очень высоком уровне – руководством министерств и Eesti Energia. Каковы причины?
- Экологические цели – не помеха? Можно ли предотвратить фосфоритную войну?
- Где могут использоваться фосфориты? Кто покупатели?
- Станет ли добыча фосфоритов реальностью в ближайшие пять–десять лет?
- Сланцевое электричество должно скоро исчезнуть. Найдены ли альтернативы?
- 2023 год стал знаковым: Эстония впервые произвела больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива. Можно ли это считать переломным моментом?
- Реально ли сделать так, чтобы Эстония сама покрывала свои потребности в электроэнергии?
- Разумно ли поддерживать старые сланцевые блоки в качестве резервных мощностей?
- Зачем вкладывать деньги в то, что не будет работать?
- Нужна ли Эстонии собственная АЭС?