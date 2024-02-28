Ср, 28.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Студия Postimees: добыча фосфоритов и доступное электричество станут реальностью?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Эстония ведет разведку месторождений фосфоритов и содержащихся в этой горной породе редкоземельных металлов. Дефицитный в мировом масштабе минеральный ресурс стремительно дорожает. По словам министра климата Кристена Михала, в грамотной эксплуатации минеральных ресурсов заложен значительный потенциал для развития экономики. Можно ли предотвратить новую фосфоритовую войну? Как возродить энергетику? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по энергетике, председатель правления Limestone Factories of Estonia Владимир Либман, который руководит горнодобывающим предприятием почти 40 лет. Следите за беседой в 13:00!

  • Перспективы добычи фосфоритов и редкоземельных металлов обсуждаются уже на очень высоком уровне – руководством министерств и Eesti Energia. Каковы причины?
  • Экологические цели – не помеха? Можно ли предотвратить фосфоритную войну?
  • Где могут использоваться фосфориты? Кто покупатели?
  • Станет ли добыча фосфоритов реальностью в ближайшие пять–десять лет?
  • Сланцевое электричество должно скоро исчезнуть. Найдены ли альтернативы? 
  • 2023 год стал знаковым: Эстония впервые произвела больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива. Можно ли это считать переломным моментом?
  • Реально ли сделать так, чтобы Эстония сама покрывала свои потребности в электроэнергии?
  • Разумно ли поддерживать старые сланцевые блоки в качестве резервных мощностей? 
  • Зачем вкладывать деньги в то, что не будет работать?
  • Нужна ли Эстонии собственная АЭС? 
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх