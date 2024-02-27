Вт, 27.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Мою дочь хотел увести какой-то мужчина». Инцидент в центре Риги

Apollo.lv Eva Gaigalniece rus.tvnet.lv
, ,
Copy
Фото: Anastasija/Facebook

Пользовательница Facebook Анастасия 12 февраля опубликовала информацию о неприятном инциденте в центре Риги, который произошел 8 февраля. Женщина рассказала, что некий мужчина хотел увести ее дочь. Портал Apollo.lv обобщил, что известно об этом случае, пишет Rus.TVNET.

Анастасия сообщила: «Хочется защитить детей! 08.02 мою дочь хотел увести какой-то мужчина. Совместно с женщиной с собакой. Спасибо, что проходившая мимо женщина с ребенком увидела, что моя дочь стоит перепуганная, и сказала ей, что нужно спешить домой и чтобы она никуда не ходила с чужаками».

Но на этом история не закончилась. По словам Анастасии, мужчина продолжил следовать за девочкой.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх