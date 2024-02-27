Пользовательница Facebook Анастасия 12 февраля опубликовала информацию о неприятном инциденте в центре Риги, который произошел 8 февраля. Женщина рассказала, что некий мужчина хотел увести ее дочь. Портал Apollo.lv обобщил, что известно об этом случае, пишет Rus.TVNET.
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«Мою дочь хотел увести какой-то мужчина». Инцидент в центре Риги
Анастасия сообщила: «Хочется защитить детей! 08.02 мою дочь хотел увести какой-то мужчина. Совместно с женщиной с собакой. Спасибо, что проходившая мимо женщина с ребенком увидела, что моя дочь стоит перепуганная, и сказала ей, что нужно спешить домой и чтобы она никуда не ходила с чужаками».