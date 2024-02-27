«Мою дочь хотел увести какой-то мужчина». Инцидент в центре Риги

Анастасия сообщила: «Хочется защитить детей! 08.02 мою дочь хотел увести какой-то мужчина. Совместно с женщиной с собакой. Спасибо, что проходившая мимо женщина с ребенком увидела, что моя дочь стоит перепуганная, и сказала ей, что нужно спешить домой и чтобы она никуда не ходила с чужаками».