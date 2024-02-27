«Таких планов нет». Как западные лидеры и эксперты оценили заявления Макрона об отправке войск в Украину

«Федеративная республика Германии не рассматривает отправку войск на поле боя».

«Еще раз хочу сказать — у нас было очень хорошее обсуждение. Мы говорили, что наши соглашения, достигнутые с самого начала, касаются и будущего. В частности, о том, что отправки войск не будет, военнослужащих на украинскую территорию страны Европы или члены НАТО отправлять не будут».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Члены НАТО предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года и увеличили усилия после полномасштабного вторжения. Но планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

«Великобритания уже отправила небольшое число своих военнослужащих в Украину, чтобы поддержать ВСУ, в том числе проводить медицинское обучение. Мы не планируем масштабную отправку войск. Великобритания также обучает большое число украинских военных на своей территории. Разумеется, мы также поддерживаем украинские войска, отправляя им оборудование и различные средства».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли» (цитата по агентству ТАСС).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: