В Эстонии человек погиб из-за самодельного электроприбора

«По сравнению с предыдущим годом количество несчастных случаев, вызванных электричеством, немного увеличилось, но сократилось количество людей, получивших серьезные травмы. Если в предыдущие четыре года в результате несчастных случаев с электричеством не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, то в прошлом году один человек погиб из-за неправильного использования самодельного электроприбора», - говорит Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Основными причинами несчастных случаев, вызванных электричеством, являются несоблюдение требований безопасности, халатность и использование электрооборудования, которое находится в неисправном состоянии, или электрические приборы используются в неподходящих условиях.

Большинство несчастных случаев с электричеством (86%) произошло в бытовых условиях, то есть дома, его окрестностях или в общественных местах, а 14% случаев произошли на производстве.

«Несчастные случаи с маленькими детьми по-прежнему доминируют в списке бытовых несчастных случаев. Таких несчастных случаев было на четыре больше, чем в предыдущем году. Несчастные случаи с маленькими детьми происходят в основном из-за острых предметов, которые те пытаются вставить в розетки, из-за поврежденных электрических проводов, оставленных без присмотра, или открытых розеток под напряжением», - добавила Тейнемаа.

Среди взрослых бытовые несчастные случаи происходили из-за поломки или неисправности электроприборов (например, розеток, посудомоечных машин, бойлеров), а также из-за повреждения изоляции проводов. Несчастные случаи с электричеством также происходили во время ремонта дома, когда электричество оставалось включенным во время проведения работ.