Рейтинги: поддержка «Отечества» выросла до рекордной отметки

В сотрудничестве с Институтом общественных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti AS еженедельно проводится опрос населения о предпочтениях политических партий. Согласно последним результатам, 29,6 % поддерживают «Отечество», 18,3 % - Консервативную народную партию Эстонии и 18,1 % – Партию реформ.

Поддержка лидирующей партии «Отечество» выросла за неделю еще на 1 процентный пункт и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года. За последние четыре недели поддержка «Отечества» выросла на 3,9 процентных пункта.

Поддержка занявшей второе место EKRE за неделю существенно не изменилась, а поддержка занявшей третье место Партии реформ выросла за неделю на 1,4 процентных пункта. EKRE отстает от «Отечества» на 11,3 процентных пункта, а Партия реформ - на 0,2 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,7%), Центристская партия (10,6%) и «Ээсти 200» (4,5%).

Поддержка соцдемов упала на 1,4 процентных пункта за неделю и на 2,3 процентных пункта за последние две недели. Поддержка «Ээсти 200» упала на 1,6 процентных пункта за четыре недели, и в последний раз была ниже в ноябре 2019 года.

В целом 37,3 процента респондентов поддерживают коалиционные партии и 58,5 процента – оппозиционные.