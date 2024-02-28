Анализ сточных вод свидетельствует о росте потребления наркотиков в Таллинне и Тарту

Анализ сточных вод на содержание остатков наркотиков, проведенные в октябре 2023 года в Таллинне и Тарту, свидетельствуют о росте потребления каннабиса и кокаина в обоих городах и росте потребления амфетамина в Тарту. В Таллинне концентрация амфетамина в сточных водах остается стабильной на протяжении многих лет. Концентрация метамфетамина и MDMA (экстази) в сточных водах за последние годы снизилась в Таллинне и Тарту.

Уровень содержания запрещенных наркотиков в сточных водах в Таллинне был несколько выше, чем в Тарту, за исключением метамфетамина, который был обнаружен в небольших количествах, но все же больше, чем в Таллинне.

В 2022 году среднее количество продуктов конопли (THC-COOH) в сточных водах на 1000 жителей в Таллинне составляло 8,639 мг, в 2023 году - уже 9,915 мг, в Тарту - 4,278 мг в 2021 году и 5,492 мг в 2023 году. Если перевести количество каннабиса в дозы, чтобы получить более полную картину, то среднесуточное потребление каннабиса составило 38 064 дозы в Таллинне и 4390 доз в Тарту.