Анализ сточных вод, проведенный в октябре 2023 года в Таллинне и Тарту, свидетельствуют о росте потребления конопли и кокаина в обоих городах и росте потребления амфетамина в Тарту.
Анализ сточных вод свидетельствует о росте потребления наркотиков в Таллинне и Тарту
Анализ сточных вод на содержание остатков наркотиков, проведенные в октябре 2023 года в Таллинне и Тарту, свидетельствуют о росте потребления каннабиса и кокаина в обоих городах и росте потребления амфетамина в Тарту. В Таллинне концентрация амфетамина в сточных водах остается стабильной на протяжении многих лет. Концентрация метамфетамина и MDMA (экстази) в сточных водах за последние годы снизилась в Таллинне и Тарту.
Уровень содержания запрещенных наркотиков в сточных водах в Таллинне был несколько выше, чем в Тарту, за исключением метамфетамина, который был обнаружен в небольших количествах, но все же больше, чем в Таллинне.
В 2022 году среднее количество продуктов конопли (THC-COOH) в сточных водах на 1000 жителей в Таллинне составляло 8,639 мг, в 2023 году - уже 9,915 мг, в Тарту - 4,278 мг в 2021 году и 5,492 мг в 2023 году. Если перевести количество каннабиса в дозы, чтобы получить более полную картину, то среднесуточное потребление каннабиса составило 38 064 дозы в Таллинне и 4390 доз в Тарту.
«В контексте продолжающихся в Европе дебатов о легализации каннабиса и законодательных изменений в некоторых странах нет причин удивляться растущему интересу к каннабису. Эстонии также предстоит решить проблему растущего употребления каннабиса и его вредных последствий. Основной задачей будет обеспечение доступа к поддержке и лечению как для несовершеннолетних, так и для взрослых», - прокомментировала результаты исследования Катри Абель-Олло из Института развития здоровья.
Средний остаточный уровень потребления кокаина на 1000 жителей Таллинна в 2023 году был на 40% выше, чем в 2022 году (464 мг против 650 мг). В Тарту уровень потребления кокаина был в 2,6 раза выше, чем в 2021 году (157 мг против 410 мг). Потребление кокаина было наиболее высоким как в Таллинне, так и в Тарту в субботу-воскресенье (07-08.10), при этом суточное потребление составило 1320 мг на 1000 жителей в Таллинне (6336 доз в день в Таллинне) и 814 мг на 1000 жителей в Тарту (810 доз в день в Тарту).
«Быстрое распространение кокаина в Европе - результат действия ряда факторов, включая повышение доступности, снижение цен на протяжении многих лет и высокую чистоту», - пояснила Абель-Олло.
Она добавила, что кокаин - вещество, вызывающее сильную зависимость, и что для достижения ожидаемого эффекта при постоянном употреблении требуется все большее количество. Кокаиновая зависимость связана с рядом физиологических и психических проблем, что создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения Европы.
Концентрация амфетамина в сточных водах в Таллинне в последние годы оставалась стабильной и составляла в среднем 350 мг на 1000 жителей в день. В Тарту употребление метамфетамина выросло по сравнению с 2021 годом (в среднем 339 мг на 1000 жителей в день против 250 мг).
В сточных водах Таллинна также были обнаружены следы новых веществ, таких как опасный синтетический опиоид протонитазен и растительный наркотик митрагинин.