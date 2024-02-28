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Министерство хочет запретить ввоз подержанных автомобилей

Лийна Лакс
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Поддержанные автомобили.
Поддержанные автомобили. Фото: Mihkel Maripuu

Поскольку климатическая программа предусматривает сокращение транспортных выбросов в Эстонии к 2030 году на 24 процента по сравнению с 2005 годом, чиновники и предприниматели срочно ищут решения. Министерство планирует ввести новые налоги.

Предложения по сокращению выбросов были выдвинуты рабочими группами Министерства климата и объединяющем предприятия целевым учреждением Rohetiiger. Одно можно сказать точно: грядут ограничения.

Анализ Rohetiiger показывает, что на долю транспортного сектора приходится 16 процентов всех парниковых газов в Эстонии. Компании подсчитали, что эстонские предприятия перевозят 4,8 миллиарда чистых тонно-километров грузов и 3,2 миллиарда пассажиро-километров, 95 процентов из которых приходится на частные автомобили. Поскольку половина транспортных выбросов приходится на Таллинн и Харьюмаа, рекомендации были однозначными: сосредоточиться на городах.

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