Поскольку климатическая программа предусматривает сокращение транспортных выбросов в Эстонии к 2030 году на 24 процента по сравнению с 2005 годом, чиновники и предприниматели срочно ищут решения. Министерство планирует ввести новые налоги.
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Министерство хочет запретить ввоз подержанных автомобилей
Предложения по сокращению выбросов были выдвинуты рабочими группами Министерства климата и объединяющем предприятия целевым учреждением Rohetiiger. Одно можно сказать точно: грядут ограничения.