Ср, 28.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Центристы в Рийгикогу прибегнут к обструкции законопроекта об автоналоге

rus.postimees.ee
Copy
Пробка в Таллинне. Иллюстративное фото.
Пробка в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Martin Ilustrumm

Фракция Центристской партии в Рийгикогу представила более 300 поправок к законопроекту о налоге на автомобили, пишет Rus.ERR.

По словам заместителя председателя центристской фракции Андрея Коробейника, цель подачи такого большого числа поправок - сделать все возможное для создания препятствий к дальнейшему рассмотрению законопроекта парламентом.

«Центристская партия придерживается того же мнения, что и три четверти жителей Эстонии, которые, согласно последним опросам, не поддерживают введение налога на автомобили, - сказал Коробейник. - В ситуации, когда экономика Эстонии сокращается уже более двух лет подряд, а безработица стабильно растет, неумно обременять жителей Эстонии новым налогом».

Тем не менее, по словам Коробейника, обструкция не является единственной целью представленных центристами поправок, и часть из них предлагает альтернативные решения на случай, если законопроект все же будет принят.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх