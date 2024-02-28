Центристы в Рийгикогу прибегнут к обструкции законопроекта об автоналоге

По словам заместителя председателя центристской фракции Андрея Коробейника, цель подачи такого большого числа поправок - сделать все возможное для создания препятствий к дальнейшему рассмотрению законопроекта парламентом.

«Центристская партия придерживается того же мнения, что и три четверти жителей Эстонии, которые, согласно последним опросам, не поддерживают введение налога на автомобили, - сказал Коробейник. - В ситуации, когда экономика Эстонии сокращается уже более двух лет подряд, а безработица стабильно растет, неумно обременять жителей Эстонии новым налогом».

Тем не менее, по словам Коробейника, обструкция не является единственной целью представленных центристами поправок, и часть из них предлагает альтернативные решения на случай, если законопроект все же будет принят.