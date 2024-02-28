Соцдемы хотят, чтобы Тоомас Хендрик Ильвес баллотировался в Европарламент

Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального партийного отделения, отметив, что соответствующее предложение будет сделано избирательной комиссии соцдемов.

По оценке пярнуских социал-демократов, в список партии на выборах в Европарламент могли бы войти действующие депутаты Европейского парламента Марина Кальюранд и Свен Миксер, Тоомас Хендрик Ильвес, Эпп Клоостер, Герда Кордеметс и Танель Тальве.

Ранее Тоомас Хендрик Ильвес был избран в Европейский парламент в списке соцдемов в 2004 году. Тогда от соцдемов на работу в Брюссель отправились сразу три политика - Ильвес, Марианне Микко и Ивари Падар.