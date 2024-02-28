Эстонская прыгунья в высоту стала чемпионкой конференции в США

Особенно ярко там выступила Лилиан Турбан, представляющая Гавайский университет, став второй год подряд чемпионкой своей конференции (Mountain Pacific Sports Federation) в прыжках в высоту с результатом 1,86. Личный рекорд 22-летней эстонки всего на один сантиметр лучше.

Марлен Мюлла, учащаяся в Университете Южной Дакоты, разделила второе место в прыжках с шестом с результатом 4,09. Неделей ранее она установила лучший результат в сезоне - 4,45.

Легкоатлет Эрик Хаамер занял второе место в прыжках с шестом с результатом 5,37. Кен-Марк Минковски занял четвертое место в беге на 200 м со временем 21,83 и 13-е место на дистанции 60 м со временем 6,94.

Кевин Саксон, обучающийся в Университете Айовы, установил личный рекорд в толкании ядра: 19.05 принесло ему четвертое место.

Виктор Морозов, представитель Университета Иллинойса, занял четвертое место в тройном прыжке с результатом 15,77.

Пиппи Лотта Энок, специализирующаяся на многоборье студентка Университета Оклахомы, заняла четвертое место в прыжках в длину с результатом 6,23 и 17-е место в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8,62.

Йоханна Ильвес, представляющая Университет Небраски, улучшила свой личный рекорд в предварительных забегах на 60 м с барьерами и вышла в финал со временем 8,32. В финале она пробежала ровно за то же время и заняла шестое место. Лисханна Ильвес, младшая сестра Йоханны, учащаяся в том же университете, заняла 15-е место в прыжках в длину с результатом 5,91.

Следующим для лучших студентов-спортсменов станет чемпионат NCAA в закрытых помещениях, который пройдет 8-9 марта в Бостоне.