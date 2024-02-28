Мировой рекорд канадского бегуна не был утвержден по странной причине

На студенческом чемпионате по легкой атлетике в помещении, который проходил в Арканзасе (США) на прошлой неделе 19-летний Моралес Уильямс преодолел дистанцию ​​400 метров с результатом 44,49, опередив текущий мировой рекорд в помещении (Керрон Клемент; 44,57) на восемь сотых секунды.

Однако во вторник стало ясно, что мировой рекорд не может быть подтвержден.

«Предыдущая высшая отметка остается в силе, поскольку результат Уильямса не может быть подтвержден из-за проблем со стартовыми колодками», - заявили организаторы.

Также они уточнили, что проблема не выдуманная – чтобы скрыть возможный положительный результат допинг-теста канадского легкоатлета.

«Моралес Уильямс прошел допинг-контроль после гонки, проблема не в этом», — подтвердили они.

Как ни странно, это не первый случай, когда рекорд Клемента в закрытых помещениях в 2005 году (44,57) остается незыблемым из-за технических нюансов.

В 2018 году Майкл Норман преодолел дистанцию ​​в четверть мили в помещении с результатом 44,52, но на тот момент утвердить его не удалось, поскольку в соревнованиях не проводили допинг-контроль.