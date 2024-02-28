Цахкна: шанс узнать обстоятельства инцидента на «Северном потоке» все еще остается

«Так как я не являюсь специалистом в соответствующей области, я не могу точно сказать, получится ли в итоге реально найти кого-то связанного с этой акцией и доказать, что она была умышленной. Но правда в том, что для общественности, а также в более широком глобальном и политическом плане необходимо, чтобы обстоятельства стали известны. Кто за этим стоит, кто что сделал и кто несет ответственность», - заявил Цахкна, слова которого в среду приводят радионовости ERR.