Любовь и драма ⟩ Пожилых в Ласнамяэ приглашают бесплатно посмотреть кино

На выбор будет предложено девять фильмов. Мероприятие проводится без предварительной регистрации, информирует пресс-служба управы Ласнамяэ.

«В этом сезоне мы сделаем акцент на любви и драме, поэтому в программе много французских фильмов. Хотя большинство фильмов будет показываться на французском языке, не стоит волноваться – каждый из них будет снабжен субтитрами на эстонском и русском языках», – рассказывает старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Расписание кинопоказов:

05.03.24 в 11:00 «Обнаженная муза» (2023, драма, 2 часа 2 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

12.03.24 в 11:00 «Мистер Блейк к вашим услугам!» (2023, комедия, драма, 1 час 40 минут), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

19.03.24 в 11:00 «Грани любви» (2022, комедия, драма, 1 час 43 минут), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

26.03.24 в 11:00 «Бесконечная любовь» (2022, драма, 1 час 39 минут), на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

02.04.24 в 11:00 «Неверные невесты» (2023, комедия, 1 час 20 минут) на эстонском языке с русскими субтитрами.

09.04.24 в 11:00 «Вау!» (2024, комедия, 1 час 30 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

16.04.24 в 11:00 «Тень Караваджо» (2022, историческая драма, биография, 1 час 58 минут) на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

23.04.24 в 11:00 «С любовью и яростью» (2022, драма, 1 час 57 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

30.04.24 в 11:00 «Вечно молодые» (2022, комедия, драма, 2 часа 6 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.