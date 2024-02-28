В марте и апреле пожилые жители таллиннского района Ласнамяэ смогут посетить бесплатные киносеансы в центре культуры «Линдакиви».
Любовь и драма ⟩ Пожилых в Ласнамяэ приглашают бесплатно посмотреть кино
На выбор будет предложено девять фильмов. Мероприятие проводится без предварительной регистрации, информирует пресс-служба управы Ласнамяэ.
«В этом сезоне мы сделаем акцент на любви и драме, поэтому в программе много французских фильмов. Хотя большинство фильмов будет показываться на французском языке, не стоит волноваться – каждый из них будет снабжен субтитрами на эстонском и русском языках», – рассказывает старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Расписание кинопоказов:
05.03.24 в 11:00 «Обнаженная муза» (2023, драма, 2 часа 2 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
12.03.24 в 11:00 «Мистер Блейк к вашим услугам!» (2023, комедия, драма, 1 час 40 минут), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
19.03.24 в 11:00 «Грани любви» (2022, комедия, драма, 1 час 43 минут), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
26.03.24 в 11:00 «Бесконечная любовь» (2022, драма, 1 час 39 минут), на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
02.04.24 в 11:00 «Неверные невесты» (2023, комедия, 1 час 20 минут) на эстонском языке с русскими субтитрами.
09.04.24 в 11:00 «Вау!» (2024, комедия, 1 час 30 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
16.04.24 в 11:00 «Тень Караваджо» (2022, историческая драма, биография, 1 час 58 минут) на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
23.04.24 в 11:00 «С любовью и яростью» (2022, драма, 1 час 57 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
30.04.24 в 11:00 «Вечно молодые» (2022, комедия, драма, 2 часа 6 минут) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
Мероприятие проводится без предварительной регистрации. На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма.
В целях обеспечения безопасности посетителей районная управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания ─ остаться дома.