Все звучит идеально, но в то же время что-то кажется неправильным. Пациент не чувствует, что ему в отделении рады. Медсестры и врачи приходят в положенное время, но никто не хочет отвечать на вопросы пациента: вместо этого из уст персонала вырываются тяжелые вздохи. Процедуры, связанные с лечением, выполняются максимально быстро, с демонстративной скукой, никто не вникает в другие аспекты дела.

Спиртное можно пить по многим причинам - будь то праздники, поминки или просто общение. Проблема с алкоголем заключается в том, что он побуждает человека на его жизненном пути сдаться и попытаться найти решение на дне бутылки. Алкоголику хочется не повторять своих ошибок, но слова «он все равно к нам вернется, потому что ему никогда не вылечиться», услышанные в медицинском учреждении, которое поначалу казалось элементарным лучом надежды, и предрассудки выкапывают еще более глубокую яму уныния в его душе.

Эти мысли не всегда обязательно выражаются вслух, их можно прнять по языку тела медицинских работников.

В конце концов, никто, кроме самого алкоголика, не может добиться полного его излечения. Но зачастую небольшие, но значимые факторы, такие как понимание, сочувствие и мотивация, могут продвинуть его вперед.

Однако он всего лишь еще один пьяница, чьим величайшим достижением в жизни является то, что его несколько раз госпитализировали по одной и той же причине. Поскольку в него никто не верит, ему ничего не остается, как снова начать пить, когда нынешний курс больничного лечения закончится.