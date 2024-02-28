Попавшему далеко не в первый раз в больницу с алкогольной интоксикацией человеку хочется больше никогда не повторять своих ошибок. Журналист Яана Отса пишет, что, к сожалению, госпитализированный алкоголик редко получает ободряющие сигналы от медперсонала. Слова «он все равно к нам вернется, потому что ему никогда не вылечиться», услышанные в медицинском учреждении, которое поначалу казалось лучом надежды, и стереотипы выкапывают еще более глубокую яму уныния в его душе.
«Опять здесь этот же пьяница! - говорят медсестры обычного больничного отделения, когда туда среди ночи доставляют пьяного больного, привезенного на скорой помощи. - Что толку его лечить, если он все равно начнет снова пить?».
По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя Эстонии в год выпивается 9,2 литра чистого алкоголя. Также ВОЗ утверждает, что Эстония является одной из стран со скандинавской культурой потребления алкоголя, где алкоголь предпочитают употреблять сразу в больших количествах с прямой целью опьянеть.
К сожалению, это лишь просто фактические данные, которые не помогут вылечить ни алкоголика, ни того, кто алкоголиком не является.
Полагаю, что для многих людей больница - не самое приятное место. Несмотря на то, что там тепло, есть крыша над головой, еду приносят на подносе три раза в день, это заведение все равно вызывает двойственные чувства. Даже алкоголик, которого могли мы устроить все эти условия, отдает себе в этом отчет. Почему? Потому что алкоголик и сам знает, почему он оказался в больнице, и на самом деле он хотел бы найти лучшее решение ситуации. Но не может.
Следующим шагом является постановка диагноза и принятие решения о лечении. Точно так же, как и другие алкоголики, этот алкоголик, попавший в больницу, тоже может страдать циррозом печени. Конечно, у компетентных врачей нет проблем назначить при таком диагнозе лечение, а квалифицированные медсестры делают все возможное, чтобы добиться наилучшего результата этого лечения.
Все звучит идеально, но в то же время что-то кажется неправильным. Пациент не чувствует, что ему в отделении рады. Медсестры и врачи приходят в положенное время, но никто не хочет отвечать на вопросы пациента: вместо этого из уст персонала вырываются тяжелые вздохи. Процедуры, связанные с лечением, выполняются максимально быстро, с демонстративной скукой, никто не вникает в другие аспекты дела.
Спиртное можно пить по многим причинам - будь то праздники, поминки или просто общение. Проблема с алкоголем заключается в том, что он побуждает человека на его жизненном пути сдаться и попытаться найти решение на дне бутылки. Алкоголику хочется не повторять своих ошибок, но слова «он все равно к нам вернется, потому что ему никогда не вылечиться», услышанные в медицинском учреждении, которое поначалу казалось элементарным лучом надежды, и предрассудки выкапывают еще более глубокую яму уныния в его душе.
Эти мысли не всегда обязательно выражаются вслух, их можно прнять по языку тела медицинских работников.
В конце концов, никто, кроме самого алкоголика, не может добиться полного его излечения. Но зачастую небольшие, но значимые факторы, такие как понимание, сочувствие и мотивация, могут продвинуть его вперед.
Однако он всего лишь еще один пьяница, чьим величайшим достижением в жизни является то, что его несколько раз госпитализировали по одной и той же причине. Поскольку в него никто не верит, ему ничего не остается, как снова начать пить, когда нынешний курс больничного лечения закончится.