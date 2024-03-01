Давно навязшая в зубах проблема нехватки учителей-предметников и пандемия с обучением на удаленке здорово подкосили нервы учителей, родителей, учеников и чиновников. Теперь подъехали новые требования к квалификации учителей и подготовка к переходу на эстонский язык обучения. Все это добавляет стресса всем участникам процесса.
Госконтроль: каждый четвертый учитель недостаточно квалифицирован
Отделы образования самоуправлений и Министерство образования и науки проводят сейчас громадную работу для того, чтобы система образования Эстонии стала со временем качественнее и устойчивее, чем сегодня, а учителям и ученикам было бы в школе хорошо. Но надо признать, что путь до этой цели еще неблизкий. Именно к этому заключению пришли проверяющие из Госконтроля, которые выясняли, насколько преподаватели школ соответствуют квалификационным требованиям. Результаты оказались совсем не радужными.
Ожидания и реальность
Начнем с того, что сегодня у нас есть План развития образования на 2021–2035 годы. В плане черным по белому написано, что его цель – добиться того, чтобы в Эстонии были компетентные и мотивированные учителя и директора школ, разнообразная учебная среда и обучение, ориентированное на ученика. Для всех этих прекрасных целей нужно обеспечить постоянный рост квалифицированных учителей.
Квалификационные требования к ним установлены Законом об основной школе и гимназии. Они подразумевают как наличие высшего образования, так и определенную педагогическую подготовку и знание эстонского языка. В идеале квалификация каждого учителя основной школы и гимназии должна отвечать требованиям закона. Подразумевается, что для поиска учителей с нужной квалификацией руководство школ организуют открытые конкурсы. Если в ходе конкурса найти учителя не получается, то директор может заключить временный договор с тем, кто не вполне соответствует требованиям по какому-то из пунктов, но это поправимо. Например, учитель получает высшее образование.
Госконтроль настоятельно порекомендовал Министерству образования и науки приложить усилия для того, чтобы данные в Инфосистеме эстонского образования соответствовали действительности.
Сегодня очень многим директорам придется пойти на такой компромисс. Госконтроль установил, что нехватка учителей общеобразовательных школ, соответствующих квалификационным требованиям, на самом деле даже больше, чем предполагалось. Выяснилось, что база данных системы образования дает не вполне точную информацию, фактически приукрашивая реальную ситуацию.
Планы наполеоновские
В стратегии развития 2021-2035 годов сказано, что к 2026 году 90 процентов учителей школ должны соответствовать квалификационным требованиям, но Госконтроль считает, что это слишком оптимистичные планы, которые скорее всего не реализуются. Хотя бы потому, что сейчас уровень квалификации учителей не растет, а падает. Если к существующим требованиям присовокупить еще и языковые, которые вступят в силу летом, поставленная цель сдвинется в отдаленное будущее.
Аудит показал, что точных и правильных данных о квалификации учителей нет. Например, по данным Инфосистемы эстонского образования (EHIS) квалификационным требованиям соответствовали 82 процента из 486 проверявшихся в ходе аудита учителей, Проверка же установила, что на самом деле соответствующих требованиям меньше - их 76 процентов. Иными словами, около 25 человек из выборки оказались в реальности менее квалифицированными, чем официально считалось. Проблема может возникать по одной из двух причин. Во-первых, директора школ могут банально ошибаться, когда оценивают квалификацию. Во-вторых, поскольку такая оценка оставляет довольно много простора для толкования, данные можно неправильно внести в Инфосистему эстонского образования умышленно. Зачем – это отдельный вопрос.
Чтобы ученики хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы эстонский язык знали учителя.
Разумеется, нехватка должным образом подготовленных учителей ухудшает качество общего образования. Проведенная Госконтролем проверка, например, показала, что из-за того, что в школе нет нужного учителя-предметника, уроки по естественным и точным наукам часто проводят другие учителя или классные руководители, а также сменившие профессию энтузиасты. Такой учитель может быть формально квалифицированным, то есть иметь степень магистра, он может быть обученным педагогом, но при этом просто не знать предмет на нужном уровне.
Однако преподавание на высоком уровне, например, химии, физики или математики требует не только владения темой, но и знания предметной дидактики, то есть практики и теории преподавания определенного предмета. Учитель часто преподает несколько предметов, но в выборке Госконтроля только 34 процента учителей имели полный набор необходимой подготовки по всем преподаваемым естественным и точным наукам. Еще 27 процентов проверенных учителей вообще не имели подготовки для преподавания таких предметов.
Для информации
В ходе проверки Госконтроль оценил соответствие квалификационным требованиям учителей естествознания, физики, химии, географии, биологии и математики в 7-9 классах муниципальных школ. Выборка для проверки составила 486 учителей. В выборку Государственного контроля попали 20% всех учителей естественных и точных наук в классах третьей ступени муниципальных школ Эстонии в 2022/2023 учебном году.
Квалификационные требования к учителям основной школы и гимназии - это степень магистра (высшее образование для преподающих факультативные предметы) или эквивалентная квалификация, квалификация педагога и знание эстонского языка. Знание эстонского языка во время проверки не анализировали, поскольку это требование вступит в силу 1 августа 2024 года.
Государственный контроль настоятельно порекомендовал Министерству образования и науки прилагать больше усилий для того, чтобы данные о квалификации учителей в Инфосистеме эстонского образования все-таки больше соответствовали действительности. Директорам школ нужно объяснить, как проводить оценку квалификационных требований. Очевидно, что без точных и актуальных данных о соответствии учителей квалификационным требованиям невозможно отслеживать изменения в преподавательском составе и понимать, что нужно делать для обеспечения качественного образования и сколько денег и людей для этого требуется.
Остается фактом и то, что единого определения предметной компетентности учителя нет. Принято считать, что это знание содержания предмета, а также теории и практики его преподавания - предметной дидактики. Для оценки предметной компетентности выбранных учителей Госконтроль опирался на дипломы и свидетельства о профессиональном и дополнительном образовании. Саморазвитие при этом в расчет не принимали.
Язык до Киева не доведет
Согласно поставленной много лет назад цели, 90% выпускников основных русских школ должны достичь уровня В1, но реально его достигает сейчас немногим больше 60%. Естественно, такое знание государственного языка не позволяют многим русскоязычным детям получить высшее образование. Именно ради устранения этой дискриминации и затеяна школьная реформа с переходом на эстонский язык обучения.
Есть результаты прошлогоднего аудита Госконтроля, который проверял именно знание государственного языка в русских школах. По мнению Госконтроля, нынешнее количество уроков эстонского языка в основной школе, предусмотренное государственной учебной программой, достаточно для достижения необходимого языкового уровня; оно достаточно даже для достижения более высокого уровня, B2. Фактически, виноваты не программы.
Чтобы ученики хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы учителя знали эстонский язык. Сегодня точно не известно, сколько учителей в реальности не владеют эстонским языком и не могут на данный момент на нем преподавать. Как мы уже упоминали, во-первых, данные в Инфосистеме неточные, а во-вторых, наличие языковой категории не обязательно подразумевает знание языка на нужном уровне.
Госконтроль при составлении отчета и рекомендаций исходил из того, что ответственность за профессиональный рост и развитие лежит на самих учителях и их работодателях. Но проверяющие также отметили, что недостаточный профессиональный рост и развитие учителя - давно известная проблема, а в ходе проверки она только отчетливо проявилась. Чтобы эту проблему решить, выходы нужно искать комплексно на общегосударственном уровне, а не каждое самоуправление и школа самостоятельно.
Отчет очень четко показал, что быть хорошим учителем – значит гораздо больше, чем просто знать свой предмет. Госконтроль в отчете отметил, что достижение реальных результатов возможно в случае, если Министерство образования помимо контроля квалификации учителей будет заниматься еще и их профессиональным развитием.