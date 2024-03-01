Госконтроль: каждый четвертый учитель недостаточно квалифицирован

Чтобы ученики хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы эстонский язык знали учителя.

Разумеется, нехватка должным образом подготовленных учителей ухудшает качество общего образования. Проведенная Госконтролем проверка, например, показала, что из-за того, что в школе нет нужного учителя-предметника, уроки по естественным и точным наукам часто проводят другие учителя или классные руководители, а также сменившие профессию энтузиасты. Такой учитель может быть формально квалифицированным, то есть иметь степень магистра, он может быть обученным педагогом, но при этом просто не знать предмет на нужном уровне.

Однако преподавание на высоком уровне, например, химии, физики или математики требует не только владения темой, но и знания предметной дидактики, то есть практики и теории преподавания определенного предмета. Учитель часто преподает несколько предметов, но в выборке Госконтроля только 34 процента учителей имели полный набор необходимой подготовки по всем преподаваемым естественным и точным наукам. Еще 27 процентов проверенных учителей вообще не имели подготовки для преподавания таких предметов.

Для информации

В ходе проверки Госконтроль оценил соответствие квалификационным требованиям учителей естествознания, физики, химии, географии, биологии и математики в 7-9 классах муниципальных школ. Выборка для проверки составила 486 учителей. В выборку Государственного контроля попали 20% всех учителей естественных и точных наук в классах третьей ступени муниципальных школ Эстонии в 2022/2023 учебном году.

Квалификационные требования к учителям основной школы и гимназии - это степень магистра (высшее образование для преподающих факультативные предметы) или эквивалентная квалификация, квалификация педагога и знание эстонского языка. Знание эстонского языка во время проверки не анализировали, поскольку это требование вступит в силу 1 августа 2024 года.