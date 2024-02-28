Изменения в регистре: снять автомобиль с учета станет проще

«Сегодня в регистре дорожного движения числится почти 300 000 автомобилей с приостановленной регистрацией. В случае многих автомобилей даже неизвестно, существуют ли они. Этими изменениями мы хотим упорядочить регистр, облегчив владельцам снятие автомобилей с учета. Мы также создаем условия для того, чтобы такие автомобили больше не вносились в регистр», - сказал Михал.

До сих пор владельцы не могли снять транспортное средство с учета без свидетельства об утилизации. В будущем это станет возможным: транспортные средства, которые были уничтожены или местонахождение которых неизвестно владельцам, можно будет снять с учета без свидетельства - бесплатно до конца 2025 года. Транспортные средства, регистрация которых приостановлена ​​более чем на семь лет по состоянию на 1 июля того же года, будут автоматически сняты с учета с ноября 2026 года.

До сих пор регистрация транспортных средств автоматически приостанавливалась по истечении двух лет с момента действия техосмотра и страховки. Отныне регистрация не будет приостанавливаться автоматически: если владелец не желает использовать автомобиль, он должен будет решить, продать его, сдать на свалку или временно снять с учета на срок до двух лет, если в какой-то момент он захочет использовать его вновь. При необходимости этот срок может быть продлен - при условии предоставления доказательств существования транспортного средства и, в некоторых случаях, уплаты государственной пошлины.

Законопроект также вносит поправки в Закон об отходах, чтобы упростить и сделать более понятной процедуру утилизации отслуживших свой срок автомобилей. Поправка позволит людям законно утилизировать автомобили, которые были сняты с учета и находятся в их собственности, но не оформлены на их имя. Чтобы предотвратить сбор снятых с учета автомобилей в коммерческих целях, плата за утилизацию таких машин взиматься не будет. Кроме того, уточняется, что сборщик отходов также обязан принимать частично разобранные автомобили.

«Это не новые принципы, а скорее уточнения к уже существующим требованиям. На практике выяснилось, что стороны по-разному трактуют обязательства по возврату отслуживших свой срок автомобилей, и это привело к недоразумениям, - добавил министр. - Изменения направлены в первую очередь на обеспечение ясности - цель состоит в том, чтобы сбор и обработка отслуживших свой срок автомобилей осуществлялись в соответствии с едиными и четкими правилами».