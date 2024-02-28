Клиент Telia: в моем телефоне не работает важная функция

Представитель Telia, в свою очередь, утверждает, что в их сети работают десятки моделей телефонов Huawei, которые клиенты используют для ежедневных вызовов с помощью технологии VoLTE.

Мярт, проживающий в Харьюмаа, является клиентом Telia уже около 30 лет.

«Будучи клиентом оператора Telia, я столкнулся с неприятной проблемой», - рассказывает он.

«Прошлым летом у меня также был номер Elisa, и там мой телефон Huawei Mate 20 работал как надо. Я перевел его в Telia и через некоторое время заметил, что в телефоне что-то изменилось, но в целом хуже не стало», - продолжает Мярт.

В начале нынешнего года клиент купил новый телефон Huawei Mate 50 Pro и обнаружил, что в сети Telia он не может пользоваться технологией VoLTE.

Когда Мярт обратился в Telia за разъяснениями, ему сначала сказали, что ошибка должна быть в телефоне или в настройках телефона.

«После нескольких запросов в Telia ответили, что они действительно ограничивают функцию VoLTE в Mate 50 Pro, оправдывая это какими-то общими фразам об отсутствии результатов тестов от Huawei», - делится подробностями Мярт.

При этом функция VoLTE на Mate 20 в сети Telia якобы доступна, однако и на старой модели она тоже не работает, утверждает клиент.

VoLTE (Voice over LTE) - это технология голосовой связи, позволяющая совершать звонки через сеть LTE, предназначенную для передачи данных.