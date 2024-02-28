Давний клиент Telia столкнулся с неприятной проблемой. «В моем телефоне Huawei Mate 50 Pro не работает технология VoLTE, когда он находится в сети Telia, тогда как в сети Elisa эта услуга доступна», - говорит он.
Клиент Telia: в моем телефоне не работает важная функция
Представитель Telia, в свою очередь, утверждает, что в их сети работают десятки моделей телефонов Huawei, которые клиенты используют для ежедневных вызовов с помощью технологии VoLTE.
Мярт, проживающий в Харьюмаа, является клиентом Telia уже около 30 лет.
«Будучи клиентом оператора Telia, я столкнулся с неприятной проблемой», - рассказывает он.
«Прошлым летом у меня также был номер Elisa, и там мой телефон Huawei Mate 20 работал как надо. Я перевел его в Telia и через некоторое время заметил, что в телефоне что-то изменилось, но в целом хуже не стало», - продолжает Мярт.
В начале нынешнего года клиент купил новый телефон Huawei Mate 50 Pro и обнаружил, что в сети Telia он не может пользоваться технологией VoLTE.
Когда Мярт обратился в Telia за разъяснениями, ему сначала сказали, что ошибка должна быть в телефоне или в настройках телефона.
«После нескольких запросов в Telia ответили, что они действительно ограничивают функцию VoLTE в Mate 50 Pro, оправдывая это какими-то общими фразам об отсутствии результатов тестов от Huawei», - делится подробностями Мярт.
При этом функция VoLTE на Mate 20 в сети Telia якобы доступна, однако и на старой модели она тоже не работает, утверждает клиент.
VoLTE (Voice over LTE) - это технология голосовой связи, позволяющая совершать звонки через сеть LTE, предназначенную для передачи данных.
По мнению Мярта, информацию об отсутствии услуги VoLTE следует доводить до сведения клиентов заранее.
«Несмотря на то, что Telia больше не продает телефоны Huawei, некоторые клиенты Telia по-прежнему являются пользователями Huawei», - напоминает он.
Мярт считает, что он вряд ли бы купил телефон за 800 евро, если бы у оператора на сайте была соответствующая информация: «За Mate я уже больше полугода плачу полную стоимость услуги, которую оператор ограничил, никак это не анонсируя».
«У Huawei лучшая камера и качество телефона хорошее - поэтому я использую этот телефон», - поясняет клиент собственный выбор.
Комментарий Telia
По словам руководителя отдела по связям со СМИ Telia Райго Неудорфа, функциональность VoLTE требует сотрудничества мобильного оператора и производителя устройства.
«Что касается модели Huawei Mate 50 Pro, Telia пока не получила подтверждения от Huawei относительно работоспособности всех функций. При этом Huawei занимается проверкой правильности работы конфигурации VoLTE в программном обеспечении устройства Mate 50 Pro», - утверждает Неудорф.
«К сожалению, в случае с VoLTE речь идет не просто о включении или выключении одного компонента в меню, необходимо правильно прописать в программном обеспечении телефона несколько сотен различных параметров, чтобы все необходимые функции работали», - дополняет картину представитель Telia.
«Конечно, нельзя сказать, что услуга VoLTE Telia не работает на телефонах Huawei - в нашей сети наверняка есть десятки моделей телефонов Huawei, которые обеспечивают поддержку VoLTE и с помощью которых клиенты ежедневно совершают VoLTE-звонки», - уверен Райго Неудорф.