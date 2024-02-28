ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атаки украинцев на российские нефтяные объекты принесли результаты: России грозит дефицит бензина

Время от времени российская пропаганда пыталась использовать версию о том, что это якобы НАТО атакует Россию в Украине, хотя уже давно было понятно, что с помощью такого обмана Россия не сможет мобилизовать все общество для поддержки войны.

Десять из десяти

Украинская военная разведка уже некоторое время информирует о начатой Россией специальной гибридной операции под названием Майдан-3, целью которой является оказание очень сильного информационного давления на Украину наряду с наступлением на фронте. По данным украинской военной разведки, кульминация этой операции придется на начало марта, ее цель - подавить поддержку украинским народом сопротивления агрессору, и сорвать мобилизацию.

По словам украинцев, на всю операцию выделено 1,5 млрд долларов. По мнению властей Украины, в следующий раз Россия очень серьезно отнесется к атаке на легитимность президента Украины, поскольку срок его полномочий заканчивается в мае, а новые выборы не состоятся из-за нахождения страны в состоянии войны. Эти атаки в настоящее время уже готовятся.

Российские информационные кампании в первый год войны были явно неэффективными и достигли самой низшей точки во время и сразу после пригожинского восстания. С конца лета 2023 года было вложено много усилий в информационную деятельность и влияние, а информационное давление на Украину и страны Запада в целом начало расти.