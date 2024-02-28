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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атаки украинцев на российские нефтяные объекты принесли результаты: России грозит дефицит бензина

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Посол Израиля в ООН выступил с резкой речью, поддержав Украину и осудив Россию
  • Вчера силы ПВО Украины уничтожили два российских штурмовика на территории Донбасса

По данным Украины, Россия мобилизовала на войну против Украины около трехсот различных самолетов по всему фронту. За последние десять дней десять из этих самолетов было потеряно, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Украины Зеленский отправился с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения повестки дня Глобального мирного саммита, проводимого на основе мирной инициативы Украины. Украина четко выразила мнение, что Россию не пригласят на первую такую встречу, но не исключила ее участия в будущем. Россия, конечно, не согласится с таким подходом, и Украине придется потрудиться, чтобы весь процесс имел какой-то смысл и результаты.

Посол Израиля в ООН выступил с резкой речью, поддержав Украину и осудив Россию. Такое выступление, безусловно, означает, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался от своего прежнего духа сотрудничества с Россией. Украина, возможно, и получила некоторую пользу от этой речи в виде ее поддержки в некоторых республиканских кругах США, но ее более широкая прямая эффективность не очевидна.

Заявление президента Макрона о том, что не следует отказываться от обсуждения вопроса об отправке экспедиционных сил в Украину, послужило поводом для официальных заявлений многих стран НАТО о невозможности отправки войск. Россия заявила, что это будет означать прямой военный конфликт с НАТО. Россия, вероятно, не отреагировала бы сформулированным таким образом заявлением, если бы страны-члены НАТО не поспешили высказать свое негативное мнение. Но самое главное, что Россия ясно дала понять своим гражданам, что в настоящее время Россия не находится в состоянии войны с НАТО в случае боевых действий в Украине.

Время от времени российская пропаганда пыталась использовать версию о том, что это якобы НАТО атакует Россию в Украине, хотя уже давно было понятно, что с помощью такого обмана Россия не сможет мобилизовать все общество для поддержки войны.

Десять из десяти

Украинская военная разведка уже некоторое время информирует о начатой Россией специальной гибридной операции под названием Майдан-3, целью которой является оказание очень сильного информационного давления на Украину наряду с наступлением на фронте. По данным украинской военной разведки, кульминация этой операции придется на начало марта, ее цель - подавить поддержку украинским народом сопротивления агрессору, и сорвать мобилизацию.

По словам украинцев, на всю операцию выделено 1,5 млрд долларов. По мнению властей Украины, в следующий раз Россия очень серьезно отнесется к атаке на легитимность президента Украины, поскольку срок его полномочий заканчивается в мае, а новые выборы не состоятся из-за нахождения страны в состоянии войны. Эти атаки в настоящее время уже готовятся.

Российские информационные кампании в первый год войны были явно неэффективными и достигли самой низшей точки во время и сразу после пригожинского восстания. С конца лета 2023 года было вложено много усилий в информационную деятельность и влияние, а информационное давление на Украину и страны Запада в целом начало расти.

Нынешние кампании активизируются главным образом из-за внутриполитических проблем в США и ожидаемого отсутствия успехов Украины в войне. Для России также важно сохранить инициативу в информационном пространстве во время президентских выборов. Подробную информацию украинской военной разведки об операции Майдан-3 сложно сравнивать с другими источниками, но описание всей операции в целом соответствует стандартам российского планирования.

Вчера в ходе боевых действий на Донбассе силы ПВО Украины уничтожили два российских штурмовика Су-34. На данный момент высказываются мнения об очень большом риске, на который идет российская армия, чтобы продолжить атаки на Авдеевку. По данным Украины, Россия мобилизовала против Украины около трехсот различных самолетов по всему фронту. За последние десять дней россияне потеряли десять из этих самолетов. Это, безусловно, существенно замедлит наступательную активность России.

Ситуация на фронтах

Вчера Россия атаковала Одесскую область иранскими беспилотниками. Все десять дронов были сбиты, но обломки одного дрона стали причиной пожара.

Россия пытается сохранить давление на фронте и продолжает активные атаки на Донбассе.

В районе Сватово и Северодонецка активность атак российской армии возросла как в направлении Купянска, так и в направлении Лимана. Атаки не принесли успеха российской армии.

Давление российской армии вокруг города Бахмут оказывается на уровне предыдущих дней, но серьезных изменений в ситуации нет.

Под Авдеевкой украинские войска в нескольких точках отошли на запад. В общей сложности российские войска смогли продвинуться всего на несколько километров, и то при непрерывных боях. Атаки российской армии также были очень активными в районе населенного пункта Марьинка, однако серьезных изменений на линии фронта здесь нет. Российская армия также предпринимает новые атаки южнее города Угледар, но пока не смогла продвинуться вперед.

На Южном фронте продолжались бои близ села Работино в районе Токмака. В дислокации войск изменений нет. На восточном берегу Днепра российские войска не смогли провести активные удары по украинским позициям.

По словам премьер-министра Чехии, сейчас к плану закупки артиллерийских и других боеприпасов для Украины вне основного круга украинских доноров присоединились пятнадцать стран. Напомним, президент Чехии заявил, что имеется возможность приобрести около 900 000 артиллерийских снарядов подходящего калибра. Для сравнения, по словам министра обороны Южной Кореи, Северная Корея передала России около 3 млн артиллерийских снарядов (которые из-за низкого качества невозможно использовать в полном количестве).

Украинские атаки дают результат

Европейский парламент проголосовал 536 голосами «за» (при 40 «против») за создание пакета финансовой поддержки Украины в размере 50 млрд евро. Очень четкое единогласное решение также является очень сильной политической поддержкой Украины и могло бы оказать стимулирующее воздействие на дальнейшую деятельность стран-участниц.

Правительство России запретило экспорт бензина из страны на шесть месяцев. Таким образом, атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы принесли результаты, и Россия была вынуждена ввести ограничения, чтобы предотвратить дефицит. Запрет на экспорт также призван предотвратить рост цен до и сразу после президентских выборов. Если российские заводы не удастся привести в рабочее состояние, экспортные ограничения могут быть продлены.

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