В среду, 28 февраля, умер советский и российский политик Николай Рыжков. Ему было 94 года.

В конце 80-х - начале 90-х годов он был одним из инициаторов и активным проводником реформ Михаила Горбачева.

Николай Рыжков в 1985-1991 годах занимал пост председателя Совета министров СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой.

В это время в СССР проводились важные реформы, в том числе в экономической сфере, заложившие основу будущих рыночных отношений (законодательство о госпредприятии, о кооперации и так далее).

Однако политика кабинета Рыжкова была непоследовательной и страну в конце 80-х годов охватил масштабный социально-экономический кризис.

Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.

В 1991 году он участвовал в выборах президента РСФСР и занял второе место, уступив Борису Ельцину.

После отставки и выхода на пенсию Рыжков продолжил политическую карьеру.

В 1995-2003 годах он работал депутатом Госдумы РФ, затем в течение 20 лет - сенатором в Совете Федерации от Белгородской области.

После российской аннексии Крыма политик находился под санкциями Запада.