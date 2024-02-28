Парижской Олимпиаде угрожает хаос из-за воровства

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда муниципальный чиновник сел в поезд и положил на багажную полку свою сумку, в которой находились ноутбук и две карты памяти. В компьютере находились документы, связанные с планами обеспечения безопасности парижской Олимпиады. Но теперь они оказались в руках преступника, совершившего кражу.

Муниципальный чиновник Парижа обнаружил пропажу на вокзале Гар-дю-Нор, когда решил обменять билет на опоздавший поезд на другой. В этот момент выяснилось, что сумки уже не было на багажной полке, а вор успел скрыться с места происшествия.

По имеющейся информации, в компьютере находились документы с планами парижской полиции по обеспечению безопасности летних Олимпийских игр. Разумеется, полицейские хотят как можно быстрее вернуть украденные вещи, но безопасность масштабного мероприятия находится теперь под угрозой.

Всего во время Олимпиады следить за порядком будет около 2000 парижских полицейских. В общей сложности ежедневно обеспечивать безопасность Олимпиады будет примерно около 35 000 человек.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.