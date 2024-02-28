В среду врачи Нарвской больницы направили публичные письма членам совета больницы. В письмах членов совета призывают уйти в отставку в связи с принятым советом решении о смещении с поста руководителя больницы Аго Кыргвеэ.
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Медики Нарвской больницы обратились к членам совета SA Narva Haigla: подайте в отставку!
Медики также направили открытое письмо мэру Яану Тоотсу, в котором заявили, что если, по мнению мэра, Нарва не заслуживает больницы активного лечения и больница должна стать больницей сестринского ухода, то Тоотсу следует набраться смелости и прямо так и сказать.