Медики Нарвской больницы обратились к членам совета SA Narva Haigla: подайте в отставку!

Медики также направили открытое письмо мэру Яану Тоотсу, в котором заявили, что если, по мнению мэра, Нарва не заслуживает больницы активного лечения и больница должна стать больницей сестринского ухода, то Тоотсу следует набраться смелости и прямо так и сказать.