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Медики Нарвской больницы обратились к членам совета SA Narva Haigla: подайте в отставку!

Postimees
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Инфощит у здания Нарвской больницы.
Инфощит у здания Нарвской больницы. Фото: Sander Ilvest

В среду врачи Нарвской больницы направили публичные письма членам совета больницы. В письмах членов совета призывают уйти в отставку в связи с принятым советом решении о смещении с поста руководителя больницы Аго Кыргвеэ.

Медики также направили открытое письмо мэру Яану Тоотсу, в котором заявили, что если, по мнению мэра, Нарва не заслуживает больницы активного лечения и больница должна стать больницей сестринского ухода, то Тоотсу следует набраться смелости и прямо так и сказать.

Письмо врачей членам совета Нарвской больницы

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