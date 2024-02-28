Кийк: местная политическая банда просто искала повод избавиться от руководителя Нарвской больницы

Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк (Социал-демократическая партия) убежден, что причиной увольнения руководителя Нарвской больницы является не качество управления учреждением, не его финансовое положение и не аргументы в пользу здравоохранения. «Речь идет о демонстрации власти и выстраивании пищевой цепочки за счет благополучия жителей Нарвы, - написал Кийк в социальных сетях. - Большинство членов правления Нарвской больницы не понимают, как работает сфера здравоохранения, а их моральный компас, к сожалению, заклинило на востоке. Поэтому я не верю, что их выбор будет отвечать интересам жителей Нарвы».