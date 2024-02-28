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Кийк: местная политическая банда просто искала повод избавиться от руководителя Нарвской больницы

Лоора-Элизабет Ломп
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Доктор Аго Кыргвеэ и бывший мэр Нарвы Катри Райк.
Доктор Аго Кыргвеэ и бывший мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik/Arhiiv

Завтра члены совета Нарвской больницы потребуют от ее главы Аго Кыргвеэ объяснений в отношении аудита, но, по мнению как самого Кыргвеэ, так и нескольких высокопоставленных политиков, за этим стоят игры власти.

Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк (Социал-демократическая партия) убежден, что причиной увольнения руководителя Нарвской больницы является не качество управления учреждением, не его финансовое положение и не аргументы в пользу здравоохранения. «Речь идет о демонстрации власти и выстраивании пищевой цепочки за счет благополучия жителей Нарвы, - написал Кийк в социальных сетях. - Большинство членов правления Нарвской больницы не понимают, как работает сфера здравоохранения, а их моральный компас, к сожалению, заклинило на востоке. Поэтому я не верю, что их выбор будет отвечать интересам жителей Нарвы».

По словам Кийка, под руководством Аго Кыргвеэ Нарвская больница добилась хороших результатов, тесно сотрудничая с больницей Тартуского университета и другими медицинскими учреждениями, а также продвигаясь в реализации плана модернизации больничных зданий при поддержке фондов Европейского союза. «На собственном опыте могу сказать, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, оперативные и профессиональные действия Кыргвеэ помогли спасти множество жизней. Кыргвеэ известен в медицинском сообществе своим прямолинейным общением и жестким стилем управления, но в Нарве он проявил себя как очень компетентный руководитель больницы», - говорит Кийк.

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