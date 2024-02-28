Банк Эстонии (Eesti Pank) и Финансовая инспекция выступили с рядом предложений, которые сделают перевод жилищного кредита из одного банка в другой быстрее, проще и доступнее для населения.
Банк Эстонии: перевод жилищного кредита в другой банк может стать проще
Предложения основаны на недавнем анализе Eesti Pank конкурентной ситуации в банковской сфере, в проведении которого также участвовала Финансовая инспекция.
Реализация предложений улучшит ситуацию на кредитном рынке и повысит конкуренцию в банковской сфере, однако для этого необходим ряд изменений в законодательстве.
Перевод жилищной ссуды в другой банк станет проще и эффективней, если будет отменена или значительно снижена плата за досрочное расторжение кредитного договора.
Сегодня избежать этой комиссии можно лишь в том случае, если заранее – за три месяца вперед - запланировать досрочное погашение имеющегося жилищного кредита. Это делает рефинансирование кредита ссуды затруднительным.
Кроме того, при переводе ипотеки в другой банк недвижимость, используемую в качестве залога, мог бы оценивать сам банк, а не агентство недвижимости, а также можно отказаться от обращения к нотариусу.
Похожий подход используется, к примеру, в Финляндии и Швеции.
Вторая группа предложений касается предоставления более широких возможностей формирования стоимости кредита.
В настоящее время банки в основном предлагают только шестимесячные кредиты, связанные с Euribor, в качестве стандартного решения.
Одно из предложений состоит в том, чтобы обязать банки предлагать клиентам как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, связанные с Euribor, а также кредиты с фиксированной на несколько лет процентной ставкой.
Если взять, к примеру, ситуацию, когда у человека имеется действующий жилищный кредит на сумму 100 000 евро, то затраты на перевод такого кредита в другой банк могут достигать 3 000 евро.
Если все предложения Банка Эстонии и Финансовой инспекции будут реализованы, комиссия за перевод ипотечного кредита в другой банк может существенно снизиться, а перевод станет более быстрым и менее хлопотным.
«Конкуренция на эстонском рынке мобильной связи стала сильнее, когда людям стало легче менять оператора. Мы могли бы пойти по тому же пути и в банковском деле. Тогда людям было бы легче и дешевле перевести свой кредит в другой банк, и банки были бы более заинтересованы в том, чтобы делать людям более выгодные предложения», -отмечает президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
«Конкуренция между банками должна происходить не только в сфере привлечения новых клиентов, но и за счет удержания существующих клиентов. На примере Финляндии мы видим, что таким образом можно заставить довольно небольшой кредитный рынок работать намного лучше», - считает Мюллер.