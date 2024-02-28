Банк Эстонии: перевод жилищного кредита в другой банк может стать проще

Предложения основаны на недавнем анализе Eesti Pank конкурентной ситуации в банковской сфере, в проведении которого также участвовала Финансовая инспекция.

Реализация предложений улучшит ситуацию на кредитном рынке и повысит конкуренцию в банковской сфере, однако для этого необходим ряд изменений в законодательстве.

Перевод жилищной ссуды в другой банк станет проще и эффективней, если будет отменена или значительно снижена плата за досрочное расторжение кредитного договора.

Сегодня избежать этой комиссии можно лишь в том случае, если заранее – за три месяца вперед - запланировать досрочное погашение имеющегося жилищного кредита. Это делает рефинансирование кредита ссуды затруднительным.

Кроме того, при переводе ипотеки в другой банк недвижимость, используемую в качестве залога, мог бы оценивать сам банк, а не агентство недвижимости, а также можно отказаться от обращения к нотариусу.

Похожий подход используется, к примеру, в Финляндии и Швеции.

Вторая группа предложений касается предоставления более широких возможностей формирования стоимости кредита.

В настоящее время банки в основном предлагают только шестимесячные кредиты, связанные с Euribor, в качестве стандартного решения.

Одно из предложений состоит в том, чтобы обязать банки предлагать клиентам как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, связанные с Euribor, а также кредиты с фиксированной на несколько лет процентной ставкой.