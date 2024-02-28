Основное внимание организаторы акции уделяют обучению фронтовых медиков, закупке специальных обогревателей и медицинского оборудования, которые необходимы для спасения жизни тяжелораненых солдат.

Быстрое и эффективное переливание крови как можно скорее после кровопотери имеет решающее значение для спасения жизни. Совместно с организацией PULSE НКО Slava Ukraini поставила цель приобрести необходимое для обучения оборудование, необходимые средства для транспортировки крови для шести отделений, а также оборудовать пункты стабилизации этих отделений современными подогревателями крови, которые позволяют осуществлять переливание сразу после ранения, тем самым повышая украинским солдатам шансы выжить.

«Наша миссия – спасать жизни, предоставляя жизненно важную медицинскую помощь на передовой. Каждое пожертвование, большое или маленькое, помогает нам принести надежду тем, кто борется за свободу в Украине. Как можно более быстрое переливание крови увеличивает шансы солдата на выживание», – сказала глава НКО Slava Ukraini Ану Вильтроп.

НКО Slava Ukraini и раньше сотрудничала с украинской организацией PULSE. С мая по декабрь прошлого года подготовку в области тактической медицины прошли 8619 украинских военнослужащих. Согласно оценкам, навыки спасения жизней могут спасти до десяти жизней, а это означает, что жизни примерно 86 000 солдат теперь защищены немного лучше. Для реализации проекта НКО использовала 132 030 евро, пожертвованных организации.

Больше информации о благотворительной компании можно найти на сайте НКО.