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Чемпион мира по футболу сколотил огромное состояние

rus.postimees.ee
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Лукас Подольски.
Лукас Подольски. Фото: Newspix

Как сообщает портал Give me Sport, бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски владеет состоянием в 210 млн евро.

Причем эти деньги он заработал не благодаря игре в футбол (кстати, Подольски до сих пор играет), а благодаря своей предпринимательской деятельности.

Портал пишет, что 38-летний спортсмен вместе со своими партнерами основал серьезных бизнес, включающий не только сеть фастфуда, но и свой бренд мороженого. Помимо этого, Подольски проводит музыкальные фестивали и владеет спортивным центром.

В 2014 году Подольски в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира, в данный момент футболист играет в польской Экстраклясе за Гурник.

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