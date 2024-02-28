Чемпион мира по футболу сколотил огромное состояние

Причем эти деньги он заработал не благодаря игре в футбол (кстати, Подольски до сих пор играет), а благодаря своей предпринимательской деятельности.

Портал пишет, что 38-летний спортсмен вместе со своими партнерами основал серьезных бизнес, включающий не только сеть фастфуда, но и свой бренд мороженого. Помимо этого, Подольски проводит музыкальные фестивали и владеет спортивным центром.

В 2014 году Подольски в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира, в данный момент футболист играет в польской Экстраклясе за Гурник.