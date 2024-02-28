НЕОБЫЧНЫЙ АУКЦИОН ⟩ Покупатель картины Ренуара получит в довесок ценный подарок

Редко случается, чтобы клиент, потратив миллионы на картину, получил бы столь ценный довесок к покупке, однако в данном случае аукционный дом Sotheby's делает исключение, сообщает портал Artnet.

В начале марта Sotheby's выставляет на торги натюрморт Огюста Ренуара «Цветы в вазе» (Fleurs dans un vase) стоимостью свыше 3,5 миллионов евро.

Полотно высотой 56 сантиметров датировано 1878 годом, в коллекции нынешнего владельца оно находится с 2019 года.

Изображенная на картине ваза принадлежала семье Ренуара с конца XIX века, и теперь его правнук, Эммануэль Ренуар, намерен передать ее покупателю натюрморта.

Galerie Durand-Ruel, парижская галерея, которая умело продвигала художников-импрессионистов среди богатых американских покупателей, приобрела картину у художника в 1890 году.

В ноябре 1997 года «Цветы в вазе» выставлялись в Париже на аукционе Drouot Montaigne -тогда картина ушла с молотка примерно за 740 000 евро.

Сейчас ее стоимость выросла по меньшей мере до 3,5 миллионов евро.

Обещание Sotheby's и потомка Ренуара подарить покупателю редкую вазу, судя по всему, добавит азарта нынешним торгам, которые запланированы на 6 марта 2024 года.