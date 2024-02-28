Большой участок земли в Таллинне разделят на части и застроят

На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа приняла детальную планировку участка по адресу Сооди, 6 в Хааберсти. Планировка предусматривает строительство в жилом квартале Кодулахе до трех многоквартирных домов с коммерческими помещениями, максимальная высота зданий составит не более пяти этажей. Для обеспечения доступности услуг поблизости от дома город планирует построить в этом районе новый детский сад.

Район Хааберсти – один из наиболее быстро развивающихся, где новая жилая застройка значительно изменила городское пространство.

Поэтому вице-мэр по городскому планированию Мадле Липпус подчеркнула: «Новая жилая застройка поблизости от центра города должна иметь сеть общественного транспорта и исходить из целостной концепции, когда помимо самих домов важны и места в детском саду, которые город планирует рядом с Сооди, 6, и доступ к природе, а также планирование сети улиц».

Работа, победившая на конкурсе застройки квартала Кодулахе. Фото: Apex Arhitektuuribüroo

​Планировка предусматривает разделение земельного участка площадью 1,42 га, расположенного между Палдиским шоссе и морем в Мустйыэ в районе Хааберсти, на участки земли коммерческого и жилого назначения и земли общественного пользования. Помимо многоквартирных домов с коммерческими помещениями, возможно строительство до двух одноэтажных вспомогательных построек, например, садового павильона или теплицы. Также участок по адресу Палдиское шоссе, 80b будет выделен под строительство новой подъездной дороги, которая соединит Палдиское шоссе с прибрежным променадом.

Работа, победившая на конкурсе застройки квартала Кодулахе. Фото: Apex Arhitektuuribüroo

Планировку составил K-Projekt AS. Таллиннский департамент городского планирования и управа Хааберсти организуют открытую презентацию проекта. С материалами детальной планировки можно ознакомиться в регистре планировок Таллинна.

Застройщик квартала Кодулахе Arco Vara и таллиннский Департамент городского планирования в прошлом году совместно провели архитектурный конкурс на комплексное решение для зданий на Сооди, 6 и прилегающей территории. Победителем конкурса стал проект «UKAUKA» компании Apex Arhitektuuribüroo, его авторы – Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийспет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур. Работа-победитель архитектурного конкурса в дальнейшем станет основой для подготовки строительного проекта.