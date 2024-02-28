В Украине составили рейтинг самых больших друзей страны: Кая Каллас заняла предпоследнее место

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметили опрошенные изданием эксперты – это образец чиновника, который, несмотря на всю неповоротливость европейской бюрократии, смог добиться максимально возможной поддержки для Киева. Она была первой, кто отметил, что место Украины в Европейском союзе, хотя для этого еще предстоит долгий путь.

На втором месте находится президент США Джо Байден, а на третьем - премьер-министр Великобритании Риши Сунак. За ними расположились канцлер Германии Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Японии Фумио Кишида. На девятом месте находится премьер-министр Эстонии Кая Каллас и на десятом - премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Эксперты также упоминали совсем не примечательных политиков, фамилии которых вряд ли известны большинству людей, но они сделали для помощи Украине много.

Так, бывший премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который лично обошел все европейские институты и дипломатические представительства стран ЕС, чтобы гарантировать для Украины кандидатский статус. Или президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло — он единственный в мире, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.

Неожиданно низко в рейтинге оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Французский лидер, по словам опрошенных экспертов, не выдержал темпа политического кросса, еще не сошел с дистанции, но потерял лидерские позиции. В свою очередь, Дуда не сумел удержать под контролем политическую борьбу между парламентскими партиями, а затем и провокации с зерном на местном уровне.

Максимальное количество дополнительных баллов присваивалось лидерам государств, которые оказали наибольшую финансовую помощь Украине в абсолютных цифрах. Меньше дополнительных баллов присваивалось лидерам стран, которые оказали наибольшую помощь в процентном соотношении к собственному ВВП – в этом списке Эстония занимает первое место в мире.