Украинский еженедельный журнал Focus провел опрос среди 18 украинских организаций и политологов, чтобы выявить иностранных лидеров, которые больше всего помогли Украине. Первое место в рейтинге заняла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Украине составили рейтинг самых больших друзей страны: Кая Каллас заняла предпоследнее место
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметили опрошенные изданием эксперты – это образец чиновника, который, несмотря на всю неповоротливость европейской бюрократии, смог добиться максимально возможной поддержки для Киева. Она была первой, кто отметил, что место Украины в Европейском союзе, хотя для этого еще предстоит долгий путь.
На втором месте находится президент США Джо Байден, а на третьем - премьер-министр Великобритании Риши Сунак. За ними расположились канцлер Германии Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Японии Фумио Кишида. На девятом месте находится премьер-министр Эстонии Кая Каллас и на десятом - премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Эксперты также упоминали совсем не примечательных политиков, фамилии которых вряд ли известны большинству людей, но они сделали для помощи Украине много.
Так, бывший премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который лично обошел все европейские институты и дипломатические представительства стран ЕС, чтобы гарантировать для Украины кандидатский статус. Или президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло — он единственный в мире, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.
Неожиданно низко в рейтинге оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Французский лидер, по словам опрошенных экспертов, не выдержал темпа политического кросса, еще не сошел с дистанции, но потерял лидерские позиции. В свою очередь, Дуда не сумел удержать под контролем политическую борьбу между парламентскими партиями, а затем и провокации с зерном на местном уровне.
Максимальное количество дополнительных баллов присваивалось лидерам государств, которые оказали наибольшую финансовую помощь Украине в абсолютных цифрах.
Меньше дополнительных баллов присваивалось лидерам стран, которые оказали наибольшую помощь в процентном соотношении к собственному ВВП – в этом списке Эстония занимает первое место в мире.