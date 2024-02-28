ПЕРСОНА ⟩ «Я люблю тебя, Эстония!»: американский политик выступил с речью на эстонском языке в Палате представителей США

В своей речи в Палате представителей штата Аляска политик-демократ Эндрю Грэй поздравил Эстонию со 106-летием, закончив ее словами на эстонском языке: «Эстонская земля и эстонское сердце вдохновляют всех нас. Я люблю тебя, Эстония!».
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На вопрос Postimees, почему Грэй так тепло относится к Эстонии и откуда знает язык, он ответил, что в начале двухтысячных искал работу в одной из стран Северной Европы и подавал заявки в школы Таллинна, Санкт-Петербурга и Риги. Грэй пришел к выводу, что Эстония - лучшее место: «Школы в Таллинне были профессиональными и с хорошим управлением. Я несколько раз бывал в Латвии и Литве, и это прекрасные страны, но они - не Эстония».