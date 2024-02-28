Ср, 28.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ПЕРСОНА ⟩ «Я люблю тебя, Эстония!»: американский политик выступил с речью на эстонском языке в Палате представителей США

Аймар Алтосаар
Copy
Фото: Alaska Esindajatekoda

В своей речи в Палате представителей штата Аляска политик-демократ Эндрю Грэй поздравил Эстонию со 106-летием, закончив ее словами на эстонском языке: «Эстонская земля и эстонское сердце вдохновляют всех нас. Я люблю тебя, Эстония!».

На вопрос Postimees, почему Грэй так тепло относится к Эстонии и откуда знает язык, он ответил, что в начале двухтысячных искал работу в одной из стран Северной Европы и подавал заявки в школы Таллинна, Санкт-Петербурга и Риги. Грэй пришел к выводу, что Эстония - лучшее место: «Школы в Таллинне были профессиональными и с хорошим управлением. Я несколько раз бывал в Латвии и Литве, и это прекрасные страны, но они - не Эстония».

В 2001 году, уже в день его приезда в Эстонию будущие коллеги - австралиец Грэг Данн, который живет в Эстонии уже более 25 лет, и Ева Кяо - пригласили Грэя на обед. «Меня очаровали дружелюбие и теплота людей», - вспоминает он. В Эстонии у Грэя осталось много друзей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх