ПЕРСОНА ⟩ «Я люблю тебя, Эстония!»: американский политик выступил с речью на эстонском языке в Палате представителей США

На вопрос Postimees, почему Грэй так тепло относится к Эстонии и откуда знает язык, он ответил, что в начале двухтысячных искал работу в одной из стран Северной Европы и подавал заявки в школы Таллинна, Санкт-Петербурга и Риги. Грэй пришел к выводу, что Эстония - лучшее место: «Школы в Таллинне были профессиональными и с хорошим управлением. Я несколько раз бывал в Латвии и Литве, и это прекрасные страны, но они - не Эстония».