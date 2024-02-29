Известный ресторатор открыл в Эстонии девятое по счету заведение, и это не предел!

Балли Чоухан, двадцать лет назад приехавший учиться в Эстонию из маленького городка на севере Индии, занялся здесь таким видом бизнеса, который большинство местных считает слишком рискованным или даже бесперспективным. А он только и знает, что продолжать расширяться.
Услышав, что по совету друга Балли Чоухан собирается открыть ресторан в Йыхви, все знакомые начинали его отговаривать.
И это даже несмотря на то, что само место было довольно-таки неплохим: самый новый и крупный городской торговый центр Pargi keskus.
Но Йыхви - это все равно Ида-Вирумаа. Предпочтения и менталитет местных жителей не понимают даже эстонцы, что уж тут говорить о том, кто приехал из далекой Азии.
И вот после всех предостережений, чтобы он держался от Йыхви подальше, Балли Чоухан не просто уже четыре года держит ресторан, но и живет в этом городе. Более того, он расширил свой бизнес в другие города Ида-Вирумаа и самостоятельно, без посещения языковых курсов, выучил эстонский язык, на что многим жителям этого региона до сих пор не хватает сил или желания. В итоге он стал полноправным гражданином Эстонии. «Я здесь не только веду бизнес, но и живу», - объясняет он.
В Эстонию Чоухан (44 года, родом из города Пинджор на севере Индии с населением 36 000 человек) попал случайно. Он хотел отправиться учиться в Англию, но, по одной из версий, если он правильно помнит, ему попалась реклама в интернете о том, что гостиничный менеджмент можно изучать и в Эстонии. По другой версии, его друг отправил ему сообщение с просьбой присмотреться к такому учебному заведению, как Estonian Business School. Как бы там ни было, он связался с EBS, успешно провел по Skype продолжительное вступительное собеседование, а осенью 2003 прилетел в Эстонию, которую сотрудникам аэропорта в индийской столице Дели довольно долго пришлось искать на карте, чтобы убедиться в ее существовании.
Пугающе пустые улицы
Чоухан помнит, что Таллинн встретил его снегопадом, которого он никогда до этого в своей жизни не видел. Летом в его родном городе температура может превышать 40 градусов. «Весь день шел снег, - вспоминает он. - Я думал, что он скоро пройдет. Но не тут-то было!».
Второе, что его поразило в Таллинне: «А где все? Почему нет людей?» Население Индии на тот момент составляло 1,1 млрд, а теперь превышает 1,4 млрд человек. Это более тысячи человек на одного жителя Эстонии.
Окончив EBS и поработав в таллиннских отелях, Чоухан понял, что хочет начать собственное дело. Будучи студентом, он подрабатывал поваром в ресторане – за учебу ведь нужно было платить - и у него хорошо получалось. Вывод был очевиден: а давай-ка я открою свое заведение общепита.
Ему рассказали про Курессааре. Он поехал туда в феврале, погулял по городу и встретил двоих или троих человек. «Я был в шоке, - признается он. - Тут же вообще никого нет!»
Но он все-таки открыл в торговом центре Auriga ресторан восточной кухни под названием Monk. Нельзя сказать, что все у него сразу заладилось. Первые годы были трудными. Но вдруг, после короткого сюжета по телевидению, его ресторан стал настоящим открытием для коренных жителей и сааремааских финнов. «За три месяца я заработал столько же, сколько за последние два с половиной года», - признается он.
Поколение Ида-Вирумаа
После того как Monk, вопреки предостережениям знакомых, был открыт и в Йыхви, Чоухан устремил свой взор еще дальше на восток - на Нарву. Когда Тармо Клейманну, генеральному директору крупнейшего нарвского торгового центра Astri, позвонил знакомый и сказал, что один индиец хочет открыть у него ресторан, то поначалу он насторожился, но затем навел о Чоухане справки и изменил свое отношение.
Под ресторан Клейманн мог предложить свободную площадь только на третьем этаже. Чоухан спросил: «А на первом никак?»
«Если ты сделаешь так же, как в Йыхви или на Сааремаа, то у тебя и на третьем все получится», - ответил Клейманн.
И получилось! Теперь у него в Нарве аж три ресторана Monk: еще один на втором этаже торгового центра Astri, а третий - в торговом центре Fama. Он также открыл ресторан в Кохтла-Ярве, в торговом центре Vironia. И не собирается на этом останавливаться! В Ида-Вирумаа еще есть города без ресторанов восточной кухни.
Балли Чоухан считает эстонцев добрыми, честными и дружелюбными людьми. Если заслужить их доверие, то это вернется сторицей
Чоухан признает, что ресторанный бизнес - дело рискованное, но при этом добавляет в своей характерной вкрадчивой манере, что ничего не боится. «Я уверен в том, что делаю, - говорит он. - Если вы уверены, то вам все по плечу».
Пусть все будет тип-топ
Чоухан не из тех владельцев, которые будут сидеть в кабинете перед компьютером, отслеживая поставки сырья и финансовые потоки. Клейманн сам видел, как Чоухан в случае необходимости моет руки, надевает фартук, поварской колпак и идет помогать на кухню. «Он очень целеустремленный и щепетильный», - описывает его директор Astri.
Во время встречи с Postimees в своем восьмом по счету ресторане, который он открыл в конце прошлого года на четвертом этаже торгового центра Т1 в Юлемисте, рядом с кинотеатром Cinamon, Чоухан непрестанно следит за тем, не требуется ли где-нибудь его помощь. Когда к панорамному окну, откуда виден весь город и Таллиннский залив, подходит компания из шести человек, двое из которых дети, Чоухан поднимается и помогает сдвинуть два стола. «Отлично, спасибо!», - благодарят его посетители.
Через десять минут - за это время он уже быстро ответил на хинди на два коротких звонка - он смотрит в другой конец зала на 78 мест и вдруг спрашивает: «Можно я ненадолго отойду? Всего на две минуты».
Он возвращается через полторы. Один клиент заказал праздничный стол на 15 человек. И Чоухан поздравил именинника букетом цветов.
Он живет на несколько городов, постоянно передвигаясь между Ида-Вирумаа, Таллинном и Сааремаа. День или два он проводит в одном ресторане, а затем едет в другой. В Курессааре он для экономии времени обычно летает на рейсовом самолете. «Если не присматривать, то все посыплется, - считает он. - Мне нравится, когда все тип-топ».
Даже когда спрашиваешь, сколько человек у него работает, он не дает расплывчатый ответ «60-70», а звонит бухгалтеру и просит его уточнить. Через две минуты приходит ответ: 67 человек.
Если спросить у Клейманна, благодаря какой уловке Чоухану удается поддерживать в Нарве работу целых трех ресторанов, он отвечает, что успех кроется в строгом контроле качества. «Сырье он закупает только там, где в нем можно быть уверенным, даже если за него придется немного переплатить», - рассказывает Клейманн.
Новые переговоры
В Нарве, где позапрошлым летом канцлер права осудил проведение заседаний городского собрания на русском языке, а прошлым летом задался вопросом, может ли вообще работа тамошнего собрания вестись на русском, Чоухан своим беглым владением эстонским даст фору многим коренным нарвитянам. Он признается, что первые несколько лет в Эстонии общался по большей части на английском, но потом начал стараться говорить по-эстонски и на работе освоил государственный язык.
Правда, из-за неевропейской внешности его до сих пор часто принимают за иммигранта, например, в европейских аэропортах. Когда он вставал в очередь для граждан Европейского Союза, ему не раз говорили: «Простите, сэр, вам не сюда». В таких случаях он предъявлял свой европейский паспорт. «У тех, кто мне так говорил, от удивления челюсть отвисала», - вспоминает он с улыбкой.
Чоухан заверяет, что за прожитые в Эстонии двадцать лет он настолько привык к местной жизни, что не представляет себя ни в какой другой стране. Он любит гулять по лесу, потому что там можно спокойно подумать. Даже двадцатиградусные морозы его не беспокоят, хотя с лыжами он так и не подружился. Разок попробовал. Упал. Больше не хочется. Эстонцев он считает добрыми, честными и дружелюбными людьми. Если заслужить их доверие, то это вернется вам сторицей.
Мэр Кохтла-Ярве даже пригласил Чоухана на прием в честь Дня независимости. Не из-за того, что Чоухан отважился открыть в городе ресторан азиатской кухни, а из-за того, что ресторан Monk является спонсором местной футбольной школы Noova.
На днях Postimees получил информацию, что сеть ресторанов Monk расширилась: Чоухан открыл девятое заведение в тартуском торговом центре Tasku! А еще к нему приходили поговорить представители двух торговых центров (один находится в столице, другой - в ее окрестностях), чтобы поинтересоваться, не хочет ли он открыть свой ресторан и у них. Поскольку по рукам еще не ударили, то он не хочет говорить, где именно.
Если и там все сложится, то Чоухан обещает взяться за следующую точку. «Сто процентов!» - уверяет он.
О личном
Примерно раз в год Чоухан приезжает в родную Индию, где живут его мама, две сестры и брат. Мама два раза навещала его в Эстонии, но всегда рвалась домой: жизнь тут слишком другая - объясняла она сыну.
У Чоухана от брака с эстонкой есть сын, которому недавно исполнилось 18 лет. На вопрос «свободно ли его сердце?» он отвечает с лукавой улыбкой: «Свободно или нет – это неизвестно». И добавляет, складывая по-индийски ладони перед грудью: «Придумай, пожалуйста, сам, как написать».