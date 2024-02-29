Услышав, что по совету друга Балли Чоухан собирается открыть ресторан в Йыхви, все знакомые начинали его отговаривать.

И это даже несмотря на то, что само место было довольно-таки неплохим: самый новый и крупный городской торговый центр Pargi keskus.

Но Йыхви - это все равно Ида-Вирумаа. Предпочтения и менталитет местных жителей не понимают даже эстонцы, что уж тут говорить о том, кто приехал из далекой Азии.

Восточная кухня - неизменно яркая, ароматная и популярная во всем мире. Фото: Facebook / Monk

И вот после всех предостережений, чтобы он держался от Йыхви подальше, Балли Чоухан не просто уже четыре года держит ресторан, но и живет в этом городе. Более того, он расширил свой бизнес в другие города Ида-Вирумаа и самостоятельно, без посещения языковых курсов, выучил эстонский язык, на что многим жителям этого региона до сих пор не хватает сил или желания. В итоге он стал полноправным гражданином Эстонии. «Я здесь не только веду бизнес, но и живу», - объясняет он.