Сначала гололедица, затем пустыня: как обстоят дела с весенней уборкой улиц

Темный сад в Нарве. Февраль 2024. Фото: facebook.com

«Темный сад затоплен по причине того, что нарушен водный режим почвы – это процесс поступления, передвижения и расхода влаги в почве. Почва в Темном саду будет потихоньку пропускать воду, но на это потребуется время, то же самое касается и других зеленых зон, там где отсутствует ливневка или дренажная система», - пояснил специалист.

Сейчас почти все бассейны, образовавшиеся из-за тающего снега, высохли, но песок и крошка на дорогах остаются, чем сильно портят впечатление от прогулок по сухим весенним улицам без снега. Но, видимо, какое-то время придется потерпеть.

В середине февраля нарвское правительство озаботилось вопросом покупки фрезы для очистки асфальта от льда за 21 тысячу евро. Деньги были взяты из резервного фонда, а сама фреза будет доставлена в ближайшие дни - правда, есть вероятность, что в этом году она уже вряд ли пригодится.

«То, что мы купили фрезу - это правильное решение. Мы не могли предположить, что уже в конце февраля вдруг станет тепло. Но не исключено, что морозы опять ударят, поэтому фреза, конечно, нужна», - сказал вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.

Карпиков напомнил, что сейчас проводится конкурс, и по его результатам появятся новые фирмы, занимающиеся уборкой городских улиц. «Пока конкурс не завершен, убираются старые фирмы, и многие территории не включены в их обязанности. Мы бы хотели в будущем сами обслуживать детские сады и школы, городским предприятием. Фреза необходима», - добавил он.