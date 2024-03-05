Переживания и заботы в связи с гололедом на улицах сменились переживаниями и заботами, обусловленными потопами и улицами, грязными от песка и гранитной крошки. Нарва не стала исключением - снег растаял, а дороги остались грязными.
Сначала гололедица, затем пустыня: как обстоят дела с весенней уборкой улиц
Внезапная оттепель в конце февраля не только обрадовала жителей Нарвы, но и повлекла за собой некоторые проблемы: снег начал стремительно таять, поэтому в разных частях города образовались целые реки, а на тротуарах в больших количествах остались песок и гранитная крошка, которыми дороги посыпали при гололедице.
«Улицы пора бы в порядок привести, тротуары в городе - как беговая дорожка из гравия. Улицы уже неделю в таком состоянии! Что мешает их подмести?», - пишут недовольны нарвитяне в сети Фейсбук.
Департамент городского хозяйства объяснил, что подрядчик всегда следит за погодными условиями и заранее готов как к зимнему сезону, так и к весеннему. «С понедельника, 26 февраля, подрядчик начал убирать крошку и песок с объектов, на которых уже сухая поверхность», - сообщили в департаменте.
По словам специалиста, сложность весенней уборки заключается в том, что она длится больше месяца, ведь погодные условия непредсказуемы.
«В некоторые парковых зонах крошку начали собирать уже в понедельник, но сразу все не будут убирать, так как ночная температура может быть минусовой, что создаст гололедицу. Поэтому до 15 мая у фирмы есть время, чтобы привести в порядок все территории», - сообщил Департамент городского хозяйства, добавив, что эта дата может меняться из-за климатических условий.
Довольно интересно в конце февраля выглядел и Нарвский темный сад: в нем из-за оттепели образовался настоящий бассейн. Правда, по словам департамента, затопление зеленых зон в наших широтах – явление достаточно нередкое, и его причиной являются обильные осадки зимой и весной; расположение участка вблизи рек, а также рельефные особенности территории.
«Темный сад затоплен по причине того, что нарушен водный режим почвы – это процесс поступления, передвижения и расхода влаги в почве. Почва в Темном саду будет потихоньку пропускать воду, но на это потребуется время, то же самое касается и других зеленых зон, там где отсутствует ливневка или дренажная система», - пояснил специалист.
Сейчас почти все бассейны, образовавшиеся из-за тающего снега, высохли, но песок и крошка на дорогах остаются, чем сильно портят впечатление от прогулок по сухим весенним улицам без снега. Но, видимо, какое-то время придется потерпеть.
В середине февраля нарвское правительство озаботилось вопросом покупки фрезы для очистки асфальта от льда за 21 тысячу евро. Деньги были взяты из резервного фонда, а сама фреза будет доставлена в ближайшие дни - правда, есть вероятность, что в этом году она уже вряд ли пригодится.
«То, что мы купили фрезу - это правильное решение. Мы не могли предположить, что уже в конце февраля вдруг станет тепло. Но не исключено, что морозы опять ударят, поэтому фреза, конечно, нужна», - сказал вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.
Карпиков напомнил, что сейчас проводится конкурс, и по его результатам появятся новые фирмы, занимающиеся уборкой городских улиц. «Пока конкурс не завершен, убираются старые фирмы, и многие территории не включены в их обязанности. Мы бы хотели в будущем сами обслуживать детские сады и школы, городским предприятием. Фреза необходима», - добавил он.