Жители Эстонии готовы экономить на чем угодно, но только не на путешествиях

Туристы в Таиланде. Фото: Mladen Antonov / AFP

Какие направления можно считать наиболее бюджетными? «Зимой это, безусловно, Египет, где тоже имеется широкий выбор предложений, чтобы каждый путешественник выбрал себе что-нибудь подходящее. Летом это Турция, где жители Эстонии предпочитают четырех- и пятизвездочные отели, хотя есть варианты для отдыха с более скромным уровнем цен», – говорит Гавронски.

Путешествия – это святое

Туроператор Novatours Айри также отмечает, что туристическая активность жителей Эстонии по-прежнему высока. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, люди по-прежнему не готовы экономить на отдыхе.

«Сегодня клиенты скорее предпочитают выбирать путевки в среднем или более дорогом ценовом диапазоне. В то же время, если речь идет о более длительном путешествии, они ищут лучшее предложение по соотношению цены и качества. От путешествия отказываются не так легко, как это делалось, например, при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. Экономия идет за счет чего-то другого», – считает она.

«Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.

У Novatours в настоящий момент самые низкие цены на такие направления как Турция и Черногория. «Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.