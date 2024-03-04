В феврале жители Эстонии словно пробудились от зимней спячки и стали активно планировать свои отпуска. Туроператоры подтверждают, что количество запросов стремительно растет как на весенние, так и на летние и осенние отправления. И этому есть несколько причин.
Жители Эстонии готовы экономить на чем угодно, но только не на путешествиях
В феврале бронирование путевок было очень энергичным. Во-первых, все уже устали от морозной и длинной зимы и мечтают хотя бы ненадолго насладиться коктейлем из солнца и теплого ветра. Во-вторых, с 8 по 10 февраля в Таллинне прошла самая большая в истории туристическая выставка Tourest, посетители которой смогли ознакомиться с более чем 400 экспонентами, в том числе с направлениями четырех разных континентов. В-третьих, активность рынка поддерживается как широким предложением, так и приемлемой ценой.
Какие направления сейчас выбирают жители нашей страны? «Весна – это время, когда зимний сезон передает эстафету летнему сезону. То же самое происходит и с путешествиями: туры в Египет и на Тенерифе меняются поездками в Турцию, на Родос, на Кипр, на Крит и в Черногорию», – рассказывает туроператор Novatours Айри.
Помимо традиционных, растет интерес к экзотическим направлениям. «Всего в этом зимнем сезоне мы доставили любителей путешествий в 12 экзотических мест. Например, в качестве нового направления Вьетнам, также Таиланд – Бангкок, Пхукет и Доминиканская Республика, Мальдивы, Маврикий, Занзибар, Сейшельские острова, Шри-Ланка, Мексика, Куба и Бали», – перечислила Айри. Кроме того, эстонские туристы сильно полюбили Объединенные Арабские Эмираты.
Что касается лыжных туров, самые популярные направления – это Франция, Италия и Австрия.
Цены выросли, но не критично
Отправляясь в путешествие в межсезонье, можно рассчитывать и на более выгодную цену, отмечает руководитель по продажам и маркетингу TEZ TOUR Елена Гавронски.
Экономия средств – первое по важности для многих, но не единственное преимущество путешествий ранней весной. Да, погода не жаркая, но уже достаточно теплая. При этом туристов немного, а значит, можно будет наслаждаться местом назначения без толп и длинных очередей к достопримечательностям, которые возникают в разгар туристического сезона. Опыт получится более аутентичным, вы увидите место своего путешествия глазами местных жителей.
В среднем, по данным TEZ TOUR, цены на путевки выросли чуть более чем на десять процентов, хотя рост цен не был равномерно распределен между всеми регионами и поставщиками услуг.
«Уровень цен, в первую очередь, связан с состоянием местной экономики, а также со спросом. Таким образом, поскольку спрос на Турцию существенно вырос, а местная инфляция была довольно высокой, цены выросли и для нас», – объясняет Гавронски.
«Уровень цен, в первую очередь, связан с состоянием местной экономики, а также со спросом. Таким образом, поскольку спрос на Турцию существенно вырос, а местная инфляция была довольно высокой, цены выросли и для нас, – объясняет Гавронски. – Немного иная ситуация, например, с Болгарией, которая сделала очень важные шаги в развитии качества и разнообразия своих услуг, из-за чего до сих пор скромная цена в это место назначения сильно взлетела. В то же время на этом фоне кажется, что Греция и греческий архипелаг стали более доступными, поскольку их ценовое предложение сильно не колебалось».
Какие направления можно считать наиболее бюджетными? «Зимой это, безусловно, Египет, где тоже имеется широкий выбор предложений, чтобы каждый путешественник выбрал себе что-нибудь подходящее. Летом это Турция, где жители Эстонии предпочитают четырех- и пятизвездочные отели, хотя есть варианты для отдыха с более скромным уровнем цен», – говорит Гавронски.
Путешествия – это святое
Туроператор Novatours Айри также отмечает, что туристическая активность жителей Эстонии по-прежнему высока. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, люди по-прежнему не готовы экономить на отдыхе.
«Сегодня клиенты скорее предпочитают выбирать путевки в среднем или более дорогом ценовом диапазоне. В то же время, если речь идет о более длительном путешествии, они ищут лучшее предложение по соотношению цены и качества. От путешествия отказываются не так легко, как это делалось, например, при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. Экономия идет за счет чего-то другого», – считает она.
«Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.
У Novatours в настоящий момент самые низкие цены на такие направления как Турция и Черногория. «Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.
«В зависимости от конкретной даты, отеля и индивидуальных деталей поездки цена может сильно варьироваться, но в среднем недельная поездка в Турцию для двоих взрослых и двоих детей в возрасте от двух до 12 лет стоит в пределах 2000-2800 евро. В то же время сейчас предложения настолько гибкие, что можно подстроить под себя как продолжительность поездки, так и программу на месте, а также более мелкие удобные услуги, такие как трансфер, дополнительные услуги на борту самолета, экскурсии, проживание в отеле и планы питания», – подчеркивает Гавронски.
Средняя цена, которую путешественники Novatours инвестируют в свой отпуск, отправляясь за границу, составляет около 900 евро на пассажира. «В зимние месяцы больше – почти 1000 евро на пассажира, поскольку сюда входят и дальние поездки, которые имеют более длительную продолжительность. Диапазон цен на путевки широк и возможности разные – от 350 евро до даже нескольких десятков тысяч евро на пассажира, причем цены устанавливаются в зависимости от спроса», – рассказывает туроператор Айри.
По ее словам, уровень цен на путешествия обычно выше в период длинных выходных и во время школьных каникул. «Это самое активное и востребованное время. Покупатели самого дорогого туристического пакета точно знают, какое жилье выбрать, а также делают ставку на соответствующие стандарты обслуживания и чрезвычайно высоко ценят свой отдых», – добавляет она.
В Таллинн пришли новые авиакомпании
Таллиннский аэропорт уже вовсю готовится к переходу на летнее расписание, и для тех, кто привык планировать путешествие самостоятельно, то есть искать авиабилеты, бронировать отель, а также штудировать информацию об обязательных к посещению достопримечательностях, у него есть отличные новости.
«Летнее расписание полетов Таллиннского аэропорта по направлениям аналогично прошлогоднему: насчитывается чуть более 50 прямых направлений, как регулярных, так и чартерных рейсов. Однако значительно увеличилось имеющееся в продаже количество мест, то есть, по сравнению с прошлым летом, билетов в продаже стало почти на 20 процентов больше», – рассказывает член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Примечательно и появление в летнем сезоне 2024 года новых авиакомпаний. Из Таллинна начнут летать две новые авиакомпании: Transavia France (лоукостер Air France/KLM Group), которая с 4 апреля будет совершать полеты в Париж (аэропорт Париж-Орли) два раза в неделю, и немецкая авиакомпания Eurowings (бюджетная авиакомпания Lufthansa Group), которая с 31 марта будет предлагать прямые рейсы в Прагу до четырех дней в неделю. Новые прямые рейсы airBaltic в летнем сезоне – Биллунн, Мальта, Бургас.
«Формирование цен на билеты является бизнес-решением авиакомпаний и зависит от множества различных аспектов, в том числе размера рынка и конкуренции на нем. По сравнению с 2022 годом, уровень цен на билеты в 2023 году был несколько выше, но сейчас мы видим, что цены скорее стабилизируются», – отмечает Пяргмяэ.
Считается, что увеличение объема мест на рынке как в зимнем, так и в летнем сезоне 2024 года повлияет на цены в более благоприятную сторону. Это увеличит конкуренцию на рынке, а также остановит рост цен. «В 2023 году через Таллиннский аэропорт прошло 2,96 миллиона пассажиров, и в 2024 году мы прогнозируем небольшой рост их числа – 3,1 миллиона пассажиров», – говорит член правления Таллиннского аэропорта.
Пяргмяэ напомнил, что в Таллинне есть несколько бюджетных авиакомпаний. Помимо новых Eurowings и Transavia, есть еще WizzAir, Norwegian и Ryanair, большинство из которых увеличивают количество поступающих в продажу мест в летний сезон.
«С точки зрения количества мест этим летом Ryanair предложит такую же вместимость, как и летом 2022 года», – рассказал Пяргмяэ.
«В летнем сезоне 2024 года, то есть с начала апреля до конца октября, Ryanair будет выполнять полеты по 11 направлениям, включая повторное открытие маршрутов в Биллунн и Рим и в качестве новой линии Милан-Мальпенса. Авиакомпания также добавит частоты рейсов к существующим маршрутам, а это означает, что с точки зрения количества мест этим летом Ryanair предложит такую же вместимость, как и летом 2022 года», – рассказал он.
В январе Таллиннский аэропорт обслужил почти 210 000 пассажиров, что является вторым лучшим результатом января за всю историю, всего на несколько тысяч пассажиров ниже показателя докоронавирусного января 2020 года. По сравнению с годом ранее, число пассажиров выросло на 7,3%. «Этот результат показывает, что, учитывая общую экономическую ситуацию, спрос на авиацию на данный момент остается высоким», – заключил Пяргмяэ.