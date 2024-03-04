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Жители Эстонии готовы экономить на чем угодно, но только не на путешествиях

Ольга Лебедева
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Путешествие – это не только селфи на память. Они меняют нас, знакомят с новой культурой и людьми.
Путешествие – это не только селфи на память. Они меняют нас, знакомят с новой культурой и людьми. Фото: AP Photo/Petros Giannakouris/Scanpix

​В феврале жители Эстонии словно пробудились от зимней спячки и стали активно планировать свои отпуска. Туроператоры подтверждают, что количество запросов стремительно растет как на весенние, так и на летние и осенние отправления. И этому есть несколько причин.

В феврале бронирование путевок было очень энергичным. Во-первых, все уже устали от морозной и длинной зимы и мечтают хотя бы ненадолго насладиться коктейлем из солнца и теплого ветра. Во-вторых, с 8 по 10 февраля в Таллинне прошла самая большая в истории туристическая выставка Tourest, посетители которой смогли ознакомиться с более чем 400 экспонентами, в том числе с направлениями четырех разных континентов. В-третьих, активность рынка поддерживается как широким предложением, так и приемлемой ценой.

Какие направления сейчас выбирают жители нашей страны? «Весна – это время, когда зимний сезон передает эстафету летнему сезону. То же самое происходит и с путешествиями: туры в Египет и на Тенерифе меняются поездками в Турцию, на Родос, на Кипр, на Крит и в Черногорию», – рассказывает туроператор Novatours Айри.

Туристы обсуждают маршрут похода в Гималаях.
Туристы обсуждают маршрут похода в Гималаях. Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Помимо традиционных, растет интерес к экзотическим направлениям. «Всего в этом зимнем сезоне мы доставили любителей путешествий в 12 экзотических мест. Например, в качестве нового направления Вьетнам, также Таиланд – Бангкок, Пхукет и Доминиканская Республика, Мальдивы, Маврикий, Занзибар, Сейшельские острова, Шри-Ланка, Мексика, Куба и Бали», – перечислила Айри. Кроме того, эстонские туристы сильно полюбили Объединенные Арабские Эмираты.

Что касается лыжных туров, самые популярные направления – это Франция, Италия и Австрия.

Цены выросли, но не критично

Отправляясь в путешествие в межсезонье, можно рассчитывать и на более выгодную цену, отмечает руководитель по продажам и маркетингу TEZ TOUR Елена Гавронски.

Экономия средств – первое по важности для многих, но не единственное преимущество путешествий ранней весной. Да, погода не жаркая, но уже достаточно теплая. При этом туристов немного, а значит, можно будет наслаждаться местом назначения без толп и длинных очередей к достопримечательностям, которые возникают в разгар туристического сезона. Опыт получится более аутентичным, вы увидите место своего путешествия глазами местных жителей.

В среднем, по данным TEZ TOUR, цены на путевки выросли чуть более чем на десять процентов, хотя рост цен не был равномерно распределен между всеми регионами и поставщиками услуг.

«Уровень цен, в первую очередь, связан с состоянием местной экономики, а также со спросом. Таким образом, поскольку спрос на Турцию существенно вырос, а местная инфляция была довольно высокой, цены выросли и для нас», – объясняет Гавронски.

«Уровень цен, в первую очередь, связан с состоянием местной экономики, а также со спросом. Таким образом, поскольку спрос на Турцию существенно вырос, а местная инфляция была довольно высокой, цены выросли и для нас, – объясняет Гавронски. – Немного иная ситуация, например, с Болгарией, которая сделала очень важные шаги в развитии качества и разнообразия своих услуг, из-за чего до сих пор скромная цена в это место назначения сильно взлетела. В то же время на этом фоне кажется, что Греция и греческий архипелаг стали более доступными, поскольку их ценовое предложение сильно не колебалось».

Туристы в Таиланде.
Туристы в Таиланде. Фото: Mladen Antonov / AFP

Какие направления можно считать наиболее бюджетными? «Зимой это, безусловно, Египет, где тоже имеется широкий выбор предложений, чтобы каждый путешественник выбрал себе что-нибудь подходящее. Летом это Турция, где жители Эстонии предпочитают четырех- и пятизвездочные отели, хотя есть варианты для отдыха с более скромным уровнем цен», – говорит Гавронски.

Путешествия – это святое

Туроператор Novatours Айри также отмечает, что туристическая активность жителей Эстонии по-прежнему высока. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, люди по-прежнему не готовы экономить на отдыхе.

«Сегодня клиенты скорее предпочитают выбирать путевки в среднем или более дорогом ценовом диапазоне. В то же время, если речь идет о более длительном путешествии, они ищут лучшее предложение по соотношению цены и качества. От путешествия отказываются не так легко, как это делалось, например, при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. Экономия идет за счет чего-то другого», – считает она.

«Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.

У Novatours в настоящий момент самые низкие цены на такие направления как Турция и Черногория. «Все зависит от того, что путешественник ждет от отдыха. Например, можно отметить, что повседневная жизнь в Тунисе дешевле, чем в Эстонии», – говорит туроператор Айри.

«В зависимости от конкретной даты, отеля и индивидуальных деталей поездки цена может сильно варьироваться, но в среднем недельная поездка в Турцию для двоих взрослых и двоих детей в возрасте от двух до 12 лет стоит в пределах 2000-2800 евро. В то же время сейчас предложения настолько гибкие, что можно подстроить под себя как продолжительность поездки, так и программу на месте, а также более мелкие удобные услуги, такие как трансфер, дополнительные услуги на борту самолета, экскурсии, проживание в отеле и планы питания», – подчеркивает Гавронски.

Туристы. Иллюстративное фото
Туристы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Средняя цена, которую путешественники Novatours инвестируют в свой отпуск, отправляясь за границу, составляет около 900 евро на пассажира. «В зимние месяцы больше – почти 1000 евро на пассажира, поскольку сюда входят и дальние поездки, которые имеют более длительную продолжительность. Диапазон цен на путевки широк и возможности разные – от 350 евро до даже нескольких десятков тысяч евро на пассажира, причем цены устанавливаются в зависимости от спроса», – рассказывает туроператор Айри.

По ее словам, уровень цен на путешествия обычно выше в период длинных выходных и во время школьных каникул. «Это самое активное и востребованное время. Покупатели самого дорогого туристического пакета точно знают, какое жилье выбрать, а также делают ставку на соответствующие стандарты обслуживания и чрезвычайно высоко ценят свой отдых», – добавляет она.

В Таллинн пришли новые авиакомпании

Таллиннский аэропорт уже вовсю готовится к переходу на летнее расписание, и для тех, кто привык планировать путешествие самостоятельно, то есть искать авиабилеты, бронировать отель, а также штудировать информацию об обязательных к посещению достопримечательностях, у него есть отличные новости.

«Летнее расписание полетов Таллиннского аэропорта по направлениям аналогично прошлогоднему: насчитывается чуть более 50 прямых направлений, как регулярных, так и чартерных рейсов. Однако значительно увеличилось имеющееся в продаже количество мест, то есть, по сравнению с прошлым летом, билетов в продаже стало почти на 20 процентов больше», – рассказывает член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Примечательно и появление в летнем сезоне 2024 года новых авиакомпаний. Из Таллинна начнут летать две новые авиакомпании: Transavia France (лоукостер Air France/KLM Group), которая с 4 апреля будет совершать полеты в Париж (аэропорт Париж-Орли) два раза в неделю, и немецкая авиакомпания Eurowings (бюджетная авиакомпания Lufthansa Group), которая с 31 марта будет предлагать прямые рейсы в Прагу до четырех дней в неделю. Новые прямые рейсы airBaltic в летнем сезоне – Биллунн, Мальта, Бургас.

Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Фото: Tallinna Lennujaam AS

«Формирование цен на билеты является бизнес-решением авиакомпаний и зависит от множества различных аспектов, в том числе размера рынка и конкуренции на нем. По сравнению с 2022 годом, уровень цен на билеты в 2023 году был несколько выше, но сейчас мы видим, что цены скорее стабилизируются», – отмечает Пяргмяэ.

Считается, что увеличение объема мест на рынке как в зимнем, так и в летнем сезоне 2024 года повлияет на цены в более благоприятную сторону. Это увеличит конкуренцию на рынке, а также остановит рост цен. «В 2023 году через Таллиннский аэропорт прошло 2,96 миллиона пассажиров, и в 2024 году мы прогнозируем небольшой рост их числа – 3,1 миллиона пассажиров», – говорит член правления Таллиннского аэропорта.

Пяргмяэ напомнил, что в Таллинне есть несколько бюджетных авиакомпаний. Помимо новых Eurowings и Transavia, есть еще WizzAir, Norwegian и Ryanair, большинство из которых увеличивают количество поступающих в продажу мест в летний сезон.

«С точки зрения количества мест этим летом Ryanair предложит такую же вместимость, как и летом 2022 года», – рассказал Пяргмяэ.

«В летнем сезоне 2024 года, то есть с начала апреля до конца октября, Ryanair будет выполнять полеты по 11 направлениям, включая повторное открытие маршрутов в Биллунн и Рим и в качестве новой линии Милан-Мальпенса. Авиакомпания также добавит частоты рейсов к существующим маршрутам, а это означает, что с точки зрения количества мест этим летом Ryanair предложит такую же вместимость, как и летом 2022 года», – рассказал он.

В январе Таллиннский аэропорт обслужил почти 210 000 пассажиров, что является вторым лучшим результатом января за всю историю, всего на несколько тысяч пассажиров ниже показателя докоронавирусного января 2020 года. По сравнению с годом ранее, число пассажиров выросло на 7,3%. «Этот результат показывает, что, учитывая общую экономическую ситуацию, спрос на авиацию на данный момент остается высоким», – заключил Пяргмяэ. 

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