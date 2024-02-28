Нужна помощь ⟩ Что происходит с Султаном? Бедный кот вновь попал в клинику

«Султан - маленький отважный кот, который как-то под Рождество напугал нас непрекращающейся рвотой», - рассказывает Марлене Нейланд, представитель кошачьего приюта Pesaleidja.

Первая помощь в клинике помогла Султану, коту на время стало легче, однако через два месяца ситуация в точности повторилась.

«Султана снова мучила непрекращающаяся рвота, даже глоток воды не мог удержаться внутри. Мы, конечно же, снова помчались в клинику. Первая помощь, уколы от тошноты помогли быстро улучшить самочувствие», - продолжает Нейланд.

На удивление, все сделанные исследования и показатели в анализах Султана оказались в порядке. И, тем не менее, кота все же что-то беспокоит.

Причину проблем со здоровьем Султана до сих пор установить не удалось. Животное необходимо как можно скорее отправить на дополнительные обследования.

Султан - спокойный и кроткий длинношерстный кот, который больше всего любит ласки и игры на коленях.

Во время игры благодарит человека своим особенным кошачьим голосом. Султан обладает хорошими манерами и хорошо ладит с другими кошками.

Пожалуйста, помогите приюту Pesaleidja оплатить счет за первую помощь и дополнительные обследование Султана в ветеринарной клинике.

Единовременное пожертвование можно сделать, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро 900 9025 - стоимость звонка 25 евро 900 0915 - стоимость звонка 15 евро 900 0905 - стоимость звонка 5 евро NB! Пожалуйста, прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не осуществится! Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 LHV Pank EE102200221063071211 Swedbank EE941010220247756220 SEB Pank EE404204278613732108 Coop Pank EE351700017003105966 Luminor Bank Пожалуйста, напишите "SULTAN" в пояснении!

Деньги от пожертвований используются только для помощи бездомным животным. Даже маленькое пожертвование - огромная помощь.