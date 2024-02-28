Таллиннские катки дарят зимние радости горожанам и гостям города уже восемнадцатый сезон подряд. Заниматься зимним спортом приглашаются все горожане от мала до велика, как на каникулах, так и после них.
Столичные катки пользуются огромным спросом
Сезон на столичных катках в этом году начался раньше обычного – 11 ноября, и по состоянию на конец февраля катки посетило более 110 000 человек, более половины из них – дети. Каток в Старом городе посетили 49 100 человек, в Нымме 19 400, в Мустамяэ 24 200 и в Ласнамяэ более 18 000.
По словам вице-мэра Владимира Света, катки рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки – от начинающих, делающих свои первые шаги на льду, до спортсменов мирового уровня.
«Недавно нам выпала большая честь принять у себя суперзвезду фигурного катания – Александра Селевко, вошедшего в историю, завоевав в этом году серебряную медаль на чемпионате Европы. Он порадовал сотни фанатов своей программой на катке в Старом городе, – рассказал Свет. – Мы приглашаем на катки всех горожан. Сейчас каникулы, и это прекрасная возможность порадоваться зиме всей семьёй. Статистика показывает, что год за годом всё больше горожан приходят на катки, чтобы приятно и активно провести свободное время. В прошлом сезоне четыре таллиннских катка посетили более 121 000 человек, в этом году мы ожидаем рекорд посещаемости».
Год от года растёт и популярность бесплатных посещений катков среди школ и детских садов. По состоянию на конец января возможностью провести зимние уроки физкультуры на катке воспользовались более 20 200 учащихся различных учебных заведений столицы. Для школьных групп посещение бесплатно, однако руководителю группы необходимо предварительно зарегистрировать посещение. Забронировать урок физкультуры можно на сайте koolidele.uisupark.ee.
Как минимум раз в месяц на катках проводятся специальные бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей. Также продолжается традиция празднования различных знаменательных дат. В этом сезоне на катках проводится более 30 детских утренников, на которых маленькие посетители научатся катанию на коньках и безопасному поведению на льду. Много радости малышам принесут и любимые персонажи, которых они встретят на льду. Детские утренники проводятся каждые выходные на всех катках Таллинна.
Пожилые люди приглашаются на все катки бесплатно покататься по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов, чтобы поддерживать физическую форму и развивать координацию движений.
Ласнамяэский каток в парке Тондираба, мустамяэский каток в парке Мянни и каток во дворе Ныммеской гимназии открыты с 10:00 до 21:00, каток в Старом городе – с 10:00 до 22:00. Час катания на городских катках стоит 6,30–9,50 евро. Продаются также сезонные абонементы, дающие право на неограниченное посещение всех катков. На каток можно прийти со своими коньками, а можно взять их напрокат на месте за 4,50 евро. Больше информации на странице uisupark.ee.
Катки в Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме обслуживает HK Hall OÜ. Также в Таллинне работают катки в Пирита и на стадионе Хярма, которые обслуживает Спортивный центр Пирита.