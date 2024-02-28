Столичные катки пользуются огромным спросом

Сезон на столичных катках в этом году начался раньше обычного – 11 ноября, и по состоянию на конец февраля катки посетило более 110 000 человек, более половины из них – дети. Каток в Старом городе посетили 49 100 человек, в Нымме 19 400, в Мустамяэ 24 200 и в Ласнамяэ более 18 000.

По словам вице-мэра Владимира Света, катки рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки – от начинающих, делающих свои первые шаги на льду, до спортсменов мирового уровня.

«Недавно нам выпала большая честь принять у себя суперзвезду фигурного катания – Александра Селевко, вошедшего в историю, завоевав в этом году серебряную медаль на чемпионате Европы. Он порадовал сотни фанатов своей программой на катке в Старом городе, – рассказал Свет. – Мы приглашаем на катки всех горожан. Сейчас каникулы, и это прекрасная возможность порадоваться зиме всей семьёй. Статистика показывает, что год за годом всё больше горожан приходят на катки, чтобы приятно и активно провести свободное время. В прошлом сезоне четыре таллиннских катка посетили более 121 000 человек, в этом году мы ожидаем рекорд посещаемости».